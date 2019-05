Salvini verbucht Rekordergebnis in Italien

Bis jetzt waren es nur Umfragen. Nun ist die rechte Lega von Matteo Salvini defintiv zur stärksten politischen Kraft in Italien geworden. Von gerade einmal sechs Prozent bei der letzten Europawahl auf deutlich über 30 Prozent in der aktuellen Abstimmung. Gleichzeitig hat der Koalitionspartner, die Fünf-Sterne-Bewegung, fast die Hälfte ihrer Stimmen verloren.

Fünf Sterne Bewegung abgestürzt

Damit haben sich die Kräfte in der italienischen Regierung umgekehrt. Aus dem Juniorpartner Lega ist über Nacht die dominierende Kraft geworden. Der Wahlsieger, Innenminister Matteo Salvini, gibt sich bescheiden. Über all die internen Querelen der vergangenen Wochen will er Gras wachsen lassen.

"Wir werden diese Stimmen nicht dazu nutzen, um interne Rechnungen zu begleichen. Mein Gegner war und bleibt die Linke, die in Italien und in Europa schlecht regiert hat. Unsere Koalitionspartner sind Freunde, mit denen wir ab morgen wieder ernsthaft regieren werden. Ohne weitere Angriffe, auf die ich schon in den vergangenen Wochen nicht reagiert habe. Wir werden uns den Koalitionsvertrag vornehmen und alle noch unerledigten Themen umsetzen: Steuersenkungen, Autonomie, das Sicherheitsdekret, die blockierten Großprojekte." Matteo Salvini, Chef der Lega Nord

Neue Machtverhältnisse in Italien

Was so konstruktiv klingt, ist für die geschrumpfte Fünf-Sterne-Bewegung eine nur schwer zu schluckende Kröte. Denn die Aufzählung beinhaltet zahlreiche politische Forderungen von Matteo Salvini, die der Koalitionspartner bis jetzt jedenfalls nicht 1:1 umsetzen wollte, darunter sehr harte Maßnahmen zur Beschränkung der Einwanderung oder die Schnellzugstrecke von Italien nach Frankreich, die der Basis der Fünf-Sterne-Bewegung kaum vermittelbar sein wird. Salvini scheint also bereit zu sein, in Rom die Machtfrage zu stellen.

Dabei kommt ihm gelegen, dass sein starkes Ergebnis durch massive Zugewinne bei den postfaschistischen Fratelli d’Italia begleitet wird. Deren Parteivorsitzende Giorgia Meloni steht schon bereit für eine rechte Regierung.

"Es gibt eine mögliche Alternative für die Regierung in Italien. Das haben die Italiener entschieden. Heute stellen die Lega und die Fratelli d'italia - so wie wir das schon im Wahlkampf immer gesagt haben - eine alternative Mehrheit. Das ist das Signal, das uns die Italiener gegeben haben, indem sie die Lega und die Fratelli d'Italia gestärkt haben. Jetzt müssen sich die politisch Verantwortlichen entscheiden, ob sie diesem Fingerzeig der Italiener folgen wollen oder nicht." Giorgia Meloni, Vorsitzende der Partei Fratelli d’Italia

Regierung ist nach der Wahl noch zerbrechlicher

Wer auch immer Italien künftig regieren wird, das Land ist deutlich nach rechts gerutscht. Der Chef der italienischen Sozialdemokraten Nicola Zingaretti sagt, das sei gefährlich für Italien.

"Die italienische Regierung, die schon vor dieser Abstimmung paralysiert war, geht aus der Europawahl noch zerbrechlicher hervor - wegen innerer Spaltungen." Nicola Zingaretti, Vorsitzender der Demokratischen Partei

Dabei nützt es ihm wenig, dass sein Partito Democratico nach Monaten des Niedergangs wieder zulegen konnte. Die Sozialdemokraten sind klar zweitstärkste Partei geworden. Sie liegen jetzt deutlich vor der Fünf-Sterne-Bewegung. Besonders bitter ist das Wahlergebnis für Silvio Berlusconi. Seine Forza Italia ist nur noch einstellig. Die Wahlbeteiligung lag mit 56 Prozent etwas unter dem Niveau von 2014.