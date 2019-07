Salvini antwortet Seehofer: Häfen bleiben dicht

Die Krise um Seenotrettung im Mittelmeer spitzt sich zu. Nachdem Bundesinnenminister Horst Seehofer Italiens Innenminister Matteo Salvini in einem Brief aufgefordert hatte, die Häfen für Rettungsschiffe zu öffnen, reagierte Salvini mit Unverständnis.

"Absolut nicht": Salvini weist Seehofers Forderung zurück

"Die Bundesregierung bittet mich, italienische Häfen für die Schiffe zu öffnen? Absolut nicht", erklärte Salvini am Samstag. "Wir fordern die Merkel-Regierung auf, den Schiffen die deutsche Flagge zu entziehen, die Menschenhändlern und Schmugglern helfen, und ihre Bürger, die die italienischen Gesetze missachten, zurückzuholen", fügte der rechtspopulistische Politiker hinzu.

Rettungsschiffe dürfen nicht in italienische Häfen einlaufen

Salvini war mit dem Versprechen angetreten, die illegale Einwanderung nach Italien zu stoppen. Sein Augenmerk gilt dabei vor allem medienwirksamen Aktionen gegen private Rettungsschiffe, obwohl diese vergleichsweise wenige Migranten nach Italien bringen. Das Einlaufen in italienische Häfen ist den Schiffen verboten.

Trotz Verbot: "Alex" legt im Hafen von Lampedusa an

Dem von Salvini verhängten Verbot widersetze sich am Samstag das italienische Rettungsschiff "Alex". Es lief trotzdem in den Hafen von Lampedusa ein. An Bord befanden sich 41 Menschen, die Gesundheits- und Hygienesituation an Bord sei unerträglich gewesen, so die Organisation.

Salvini verurteilte die Aktion. In einer Mitteilung hieß es: "Ich werde nicht erlauben, dass Menschen an Land gehen, die nichts auf die italienischen Gesetzte geben und die Schmugglern helfen."

"Alan Kurdi" wartet darauf, 65 Menschen an Land bringen zu dürfen

Unterdessen wartet das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" der Regensburger Hilfsorganisation Sea-Eye darauf, 65 gerettete Migranten an Land bringen zu dürfen. Das Schiff liegt in internationalen Gewässern vor Lampedusa, darf aber laut Salvini nicht in den Hafen der italienischen Insel einlaufen. Seehofer hatte erklärt, Deutschland sei bereit, einen Teil der Flüchtlinge aufzunehmen - wenn sich auch andere europäische Länder beteiligen.

"Wir können es nicht verantworten, dass Schiffe mit geretteten Menschen an Bord wochenlang im Mittelmeer treiben, weil sie keinen Hafen finden." Bundesinnenminister Horst Seehofer in einem Brief an Italiens Innenminister Matteo Salvini

Seehofer antwortete mit seinem Brief an Salvini auf ein Schreiben aus Rom vom Vortag. Darin drängte Salvini Seehofer, Verantwortung für die "Alan Kurdi" zu übernehmen. Italien verteidige in verantwortungsvoller Weise die europäische Außengrenze und wolle nicht länger "der einzige "Hotspot von Europa" sein.

Deutschland lehnt jedoch das von Salvini verfochtene Prinzip ab, wonach der Flaggenstaat prinzipiell für gerettete Migranten zuständig sein soll.

Seehofer appelliert an Salvini

Für die aktuellen Seenotrettungsfälle seien rasche europäische Lösungen in gemeinsamer Verantwortung nötig, mahnte Seehofer in Richtung Salvini: "Ich appelliere daher eindringlich an Sie, dass Sie Ihre Haltung, die italienischen Häfen nicht öffnen zu wollen, überdenken".

Tausende demonstrieren für Seenotrettung

In Deutschland demonstrierten am Samstag Tausende Menschen aus Solidarität mit den Seenotrettern im Mittelmeer für die Rechte von Schiffbrüchigen und Geflüchteten. Zu den Aktionen hatte die Organisation Seebrücke aufgerufen. Die meisten versammelten sich in Berlin und Hamburg. Aber auch in Bayern gab es Demonstrationen.