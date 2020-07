Salmonellen-Verdacht: Aldi-Salami zurückgerufen

Die bei Aldi Süd verkaufte Salami "Salame Felino" ist vom Produzenten wegen des Verdachts einer Salmonellen-Verunreinigung zurückgerufen worden. Konkret geht es dabei um "Salame Felino g.g.A. 100g" mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 28. August 2020 und 4. September 2020. Bei dem Rückruf handele sich um eine "vorbeugende Maßnahme". Hersteller ist das Unternehmen Unternehmen Herm. Schepers & Comp. GmbH & Co. KG aus Kempen bei Krefeld.

Auslieferung der Salami erfolgte im halben Bundesgebiet

Die Ware sei in Aldi Süd-Filialen in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz, dem Saarland sowie in Teilen von Nordrhein-Westfalen vertrieben worden. Kunden, die die Salami bereits gekauft haben, können diese zurückgeben. Der Preis werde auch ohne Kassenbon erstattet. Andere Produkte des Unternehmens seien nicht betroffen.

Warnung vor Salmonellen ist ernst zu nehmen

Salmonellen können eine Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber auslösen.