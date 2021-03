Zum dritten Mal in kurzer Zeit: Sahara-Staub in Deutschland

"Blutregen" wäscht die Luft wieder rein

Auch morgen ist der Luftraum über dem Freistaat Staub-getrübt. Von der zweiten Tageshälfte an waschen Regenfälle den Wüstenstaub aus der Atmosphäre heraus: Es kommt zu sogenanntem "Blutregen".

Spätestens am Freitag ist das Spektakel wieder vorbei: Dann drängt ein Einbruch polarer Luftmassen von Norden her den letzten Rest an Sahara-Staub aus Bayern heraus.