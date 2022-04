Saharastaub zieht über Südosteuropa

Feiner Staub aus der Wüste Sahara in Nordafrika macht derzeit den Menschen in Südosteuropa zu schaffen. Starke Südwinde bringen große Mengen des feinen Sandes über das Mittelmeer. Laut BR-Wetterexperte Michael Sachweh sind vor allem Ostgriechenland, die Türkei und auch die Ukraine betroffen - und zwar deutlich stärker, als vor kurzem Deutschland. Das Phänomen werde am Freitag seinen Höhepunkt erreichen.

Sicht auf wenige Hundert Meter beschränkt

In Athen werden laut dem dortigen meteorologischen Amt Feinstaubwerte um die 300 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft erwartet. Noch schlimmer werde die Lage im Westen des Landes sein. Auf der Insel Korfu werden 500 Mikrogramm pro Kubikmeter erwartet, warnten Meteorologen.

Die Sicht war in weiten Teilen Griechenlands bereits am Donnerstag auf wenige Hundert Meter beschränkt. Laut dem BR-Wetterexperten Sachweh wird auch die Sicht in der Ukraine eingeschränkt sein. Das könne auch Folgen für Piloten von Militärhubschraubern haben, die auf Sicht fliegen.

Saharastaub kann Bronchien reizen

Ärzte raten den Menschen, keine körperlich anstrengende Arbeit zu verrichten. Wer unter Herz- oder Atemwegsproblemen leide, solle sich nicht zu lange im Freien aufhalten, hieß es. Schon Werte um die 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter seien unangenehm, es könnten dann die ersten Beschwerden eintreten, fügten sie hinzu. Die Belastung ist aber nicht so gefährlich wie die durch Feinstaub aus Autoabgasen oder Schornsteinrauch.

Deutschland nicht mehr betroffen

Pro Jahr werden eine Milliarde Tonnen Staub aus der Sahara verblasen. Damit ist sie die größte Quelle von Feinstaub weltweit. Der Wind trägt den Staub übers Meer und quer durch Europa. Das Phänomen tritt mehrmals im Jahr auf und sorgte zuletzt vor zwei Wochen besonders in Süddeutschland tagelang für spektakuläre Bilder mit einem gelb-rötlichen Himmel und viel Schmutz.

Von dem Phänomen betroffen ist Deutschland laut Sachweh nun aber nicht mehr: "Die Geschichte hat sich wortwörtlich ausgewaschen", so der Wetterexperte. Die Tiefdruckzone Jana bringt Regen und teilweise auch Schnee.