Sahara-Staub in der Luft: Vierte Welle binnen weniger Wochen

Seit Donnerstagabend ist erneut Wüstenstaub im bayerischen Luftraum – und diesen verlässt er auch erst am Sonntagnachmittag wieder. Die Mengen bewegen sich dabei meist zwischen 400 und 1.000 Milligramm Staub pro Quadratmeter Gesamtatmosphäre. Das ist weniger als ein Drittel der Konzentration, die beim Sahara-Staub-Ereignis vor rund sechs Wochen aufgetreten ist und das deshalb deutlich sichtbar war – etwa durch den sepiafarbenen Himmel, das teils völlig verdunkelte Sonnenlicht oder die stark verschmutzten Autos, nachdem sich der Staub durch Regenfälle ausgewaschen hatte.

"Wash-out" dürfte schwächer ausfallen als zuletzt

Auch diesmal kommt der Sand mit dem Regen auf die Erde: Bayernweite Regenfälle gibt es besonders am Sonntag. Dann könnten sich wieder die mittlerweile bereits bekannten bräunlich-gelblichen Schlieren auf den Autos zeigen – allerdings in deutlich geringerer Ausprägung als bei anderen "Wash-out"-Ereignissen. Ein Run auf die Waschstraßen ist am Montag also nicht zu erwarten.

Es handelt sich um den vierten Ausbruch von Wüstenstaub aus der Sahara innerhalb der letzten sechs Wochen. Im Unterschied zu den drei Saharastaub-Episoden zuvor kommt der feine Sand diesmal aus der Libyschen Wüste – zuletzt waren es die marokkanische und die algerische Wüste.

Auch wenn für solche Ereignisse das Frühjahr die Hochsaison ist, ist eine solche Häufung doch recht selten. Ebenso die lange Dauer. In diesem Jahr halten solche Phänomene oft zwei bis vier Tage an – der Regelfall eher ein bis zwei Tage.

Vorsicht bei Verbindung zu Klimawandel

Ist das ein Zeichen für den Klimawandel? "Ich würde vorsichtig sein. Den Klimawandel in Gestalt des Erwärmungstrends gibt es schon seit Mitte der 1980er Jahre. Wir beobachten aber in den letzten Jahrzehnten keine signifikante Zunahme von Wüstenstaubausbrüchen nach Bayern", sagt BR-Wetterexperte Michael Sachweh.

Wohl aber sei eine größere Beharrlichkeit bestimmter Großwetterlagen zu erkennen, also länger andauernde Wetterphasen – bei Hochdrucklagen ebenso wie beim Regenwetter. Eine mögliche Ursache: Die Jetstreams, die Hochs und Tiefs weitertransportieren, sind offensichtlich schwächer geworden ist. "So kann ich mir als Klimawandeleffekt zwar keine größere Häufung von Sahara-Staub-Episoden vorstellen. Wenn der Wüstenstaub aber bei uns eintrifft, hält er sich aufgrund der trägeren Winde in der höheren Atmosphäre – die letztendlich als Spediteur des Wüstenstaubs fungieren – bei uns länger als in früheren Zeiten", erklärt Sachweh.