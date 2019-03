Sängerknaben missbraucht: Sechs Jahre Haft für Kardinal Pell

Der frühere Finanzchef des Vatikans, Kardinal George Pell, ist wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt worden. Richter Peter Kidd verkündete in Melbourne das Strafmaß gegen den 77-jährigen Australier. Der Kardinal muss mindestens drei Jahre und acht Monate der Strafe absitzen, bevor er einen Antrag auf Bewährung stellen darf.

Strafmindernd habe sich Pells Alter und die Tatsache ausgewirkt, dass der Kardinal sonst keine Vorstrafen habe. Das Risiko, dass er zum Wiederholungstäter werde, sei daher gering, sagte Richter Kidd. Der Missbrauch seiner Macht als Erzbischof und der Bruch des Vertrauens, dass die Chorknaben zu ihm hatten, all das habe seine Vergehen schwerer wiegen lassen, so Kidd in seiner Begründung, das Verhalten Pells sei von erschütternder Arroganz durchdrungen gewesen.

Wegen Missbrauchs von Sängerknaben schuldig gesprochen

Pell war bereits im Dezember für schuldig befunden worden, in den 1990er-Jahren zwei Sängerknaben in der Saint Patrick's Kathedrale in Melbourne sexuell missbraucht zu haben. Die Opfer waren damals zwölf und 13 Jahre alt. Der damalige Erzbischof von Melbourne soll sich 1996 in der Sakristei vor den Jungen entblößt, sie unsittlich berührt und einen von ihnen zum Oralsex gezwungen haben. Im folgenden Jahr soll er sich erneut an einem der Jungen vergangen haben.

Pells Anwalt hatte bereits nach dem Schuldspruch Berufung gegen das Urteil eingelegt. Der Berufungsprozess soll voraussichtlich im Juni beginnen. Der Kardinal hatte die gegen ihn erhobenen Vorwürfe als "völlig falsch" zurückgewiesen. Vor einer australischen Missbrauchskommission räumte er lediglich Fehler im Umgang mit Missbrauchsvorwürfen gegen katholische Priester in den 1970er-Jahren ein.

Pell war Nummer drei im Vatikan

Pell ist der bislang ranghöchste katholische Geistliche, der wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs verurteilt wurde. Als Finanzchef war der Australier praktisch die Nummer drei des Vatikans. Pell gehörte auch zu den engsten Beratern des Papstes. Den Schuldspruch gegen Pell hatte der Vatikan im Februar als "schmerzhafte" Nachricht bezeichnet. Vor möglichen Konsequenzen will der Vatikan das Ergebnis der Berufungsverfahrens abwarten. Bis dahin bleibt Pell Priester und Kardinal.