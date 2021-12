Sachsen und Thüringen: Polizei stoppt Demos gegen Corona-Regeln

Trotz Beschränkungen des Versammlungsrechts kamen nach Angaben der sächsischen Polizei unter anderem in Chemnitz, Freiberg und Zwönitz jeweils hunderte Menschen zu Kundgebungen gegen die Pandemie-Maßnahmen zusammen. Demnach war zuvor in sozialen Medien zur Teilnahme an sogenannten Spaziergängen gegen die Corona-Politik aufgerufen worden.

Rangeleien zwischen Demonstranten und Polizei

In Chemnitz zogen nach Polizeiangaben rund 200 Demonstranten durch die Straßen in Richtung Innenstadt. Gleichzeitig hätten vier Gegenversammlungen stattgefunden, bei denen die Corona-Regeln jedoch eingehalten worden seien. Die Polizei stoppte den Aufzug, wobei es den Angaben zufolge zu Rangeleien kam. Insgesamt wurden in Chemnitz in 150 Fällen Bußgelder verhängt.

In Freiberg hatte eine Gruppierung des rechten Spektrums zu einer Versammlung gegen die Corona-Maßnahmen aufgerufen. Rund 650 Menschen seien entgegen der Polizeianweisungen durch die Stadt gezogen. Ein wesentlicher Teil der Teilnehmer sei von der Polizei gestoppt worden. Von 451 Menschen seien die Personalien aufgenommen worden.

Strafanzeigen wegen Widerstands

Auch in Zwönitz, Hainichen, Mittweida und Schneeberg stoppte die sächsische Polizei Aufzüge. Im Einsatz waren den Angaben zufolge insgesamt 800 Polizisten aus Sachsen, Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sowie Kräfte der Bundespolizei. An allen Einsatzorten wurden insgesamt mehr als 700 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Zudem wurden Strafanzeigen, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, erstattet.

Verfassungsschützer: "Diese Menschen brauchen eine klare Ansage"

In Thüringen versammelten sich unter anderem in Erfurt, Bad Salzungen, Jena, Sömmerda, Zeulenroda und Altenburg jeweils mehrere hundert Menschen, wie es aus dem Innenministerium des Landes hieß. In der Landeshauptstadt Erfurt hätten sich am Abend etwa 350 Menschen zu einer unangemeldeten Kundgebung versammelt. Nach einer verfügten Auflösung der Versammlung hätten sich die Menschen als Aufzug in Bewegung gesetzt, erklärte die Polizei. In der Spitze seien etwa 1.000 Teilnehmer gezählt worden. Die Rädelsführer seien angezeigt worden.

Der Präsident des thüringischen Landesamtes für Verfassungsschutz, Stephan Kramer, forderte angesichts der Corona-Proteste mehr Härte des Staates. Es gehe den Demonstranten nicht mehr um Versammlungsfreiheit, sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND), sondern "nur noch darum, einzuschüchtern und Angst zu verbreiten. Diese Menschen brauchen keine Kommunikation, sondern eine klare Ansage". Die Drohungen richteten sich nicht nur gegen Politikerinnen und Politiker wie die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD), sondern auch gegen Ärzte und Wissenschaftler.

Bayerns Innenminister Herrmann: Wachsender Zulauf für "Querdenker"-Demos

Auch der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) plädierte nach dem Fackel-Aufzug vor Köppings Haus für klare Konsequenzen und warnte vor einer Radikalisierung der "Querdenker"-Szene. "Die aktuellen Vorfälle in Grimma besorgen mich sehr", sagte er dem RND: "Das ist ein Angriff auf unsere Demokratie. Solch bedrohliche Entwicklungen müssen im Keim erstickt werden." Auch in Bayern stiegen die Zahl der Versammlungsanmeldungen und der Zulauf zu "Querdenker"-Demos.