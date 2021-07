Sachsen prescht mit Impfempfehlung für Kinder ab 12 vor

Die Ständige Impfkommission (Stiko) des Robert Koch-Instituts empfiehlt eine Impfung gegen Covid-19 für 12- bis 17-Jährige nur dann, wenn sie aufgrund von Vorerkrankungen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben oder auf Wunsch nach individueller Beratung.

Sachsen, das als einziges deutsches Bundesland über eine eigene Impfkommission verfügt, geht jetzt weiter. Im Update der Empfehlungen zum 1. August empfiehlt die Sächsische Impfkommission (Siko) die Impfung für alle Kinder ab zwölf Jahren.

Sächsische Impfkommission: "Klares Überwiegen des Nutzens"

In die neue Bewertung seien Daten aus den USA und Israel eingeflossen, schreibt die Sächsische Impfkommission. Bei den Risiken hätten sich die Mediziner insbesondere den Zusammenhang zwischen einer Impfung und Herzmuskelentzündungen bei Jugendlichen und jungen Männern angeschaut.

Die Nutzen-Risiko-Abwägung zeige "ein klares Überwiegen des Nutzens der Impfung" für alle Kinder ab zwölf. Die Siko begründete die Änderung ihrer Impfempfehlung mit der "überaus dynamischen Entwicklung der Coronavirus-Pandemie" und dem wachsenden Wissensstand zu Impfungen.

Forderungen aus der Politik

Wie andere Politiker forderte auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), dass die Ständige Impfkommission ihre Haltung zur Corona-Impfung von Kindern überdenken solle. Aber ungeachtet des Drängens führender Politiker wird sich an der Stiko-Empfehlung wohl vorerst nichts ändern. Kommissionsmitglied Martin Terhardt äußerte am Freitag im Sender RBB die Erwartung, dass es eine neue Stiko-Empfehlung in dieser Sache erst in einigen Wochen geben werde.

Terhardt bekräftigte die bisherige Haltung der Stiko, wonach die Datenlage bisher noch zu dünn sei, um eine Corona-Schutzimpfung ab zwölf Jahren allgemein zu empfehlen. Kritik äußerte er an dem teils massiven Druck aus der Politik auf die Impfkommission. "Das erzürnt uns, das empört uns, das entwertet uns und das schadet dem Vertrauen der Ständigen Impfkommission, und das finde ich einen groben Fehler", sagte Terhardt dem RBB weiter.

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat bisher die Corona-Impfstoffe der Firma Biontech/Pfizer und des US-Herstellers Moderna für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren freigegeben.