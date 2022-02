Sachsen macht blau - Vom Aufstieg der AfD in der Pandemie

Am Holocaust-Gedenktag, Ende Januar, kam CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer in den kleinen Ort Großschweidnitz in der Lausitz. In der dortigen Klinik waren während der Nazi-Diktatur 5.000 behinderte Kinder und Jugendliche ermordet und auf einem Gräberfeld verscharrt worden.

Der lange Schatten der AfD

Kretschmer besuchte den Rohbau der neuen Gedenkstätte und legte an einer Stele einen Kranz nieder. Die Rede, die er hielt, spielte auf die furchtbaren Geschehnisse während der Diktatur an, richtete sich aber vor allem an das Sachsen von heute: "Wenn Werte anfangen zu erodieren und verhandelbar werden, dann endet das in der Katastrophe."

Der 46-jährige Ministerpräsident wirkte sichtlich angespannt. Persönlich wie politisch steht er unter Druck, hat Morddrohungen erhalten. Der Triumph der AfD, die bei der Bundestagswahl vielerorts mehr Stimmen als die CDU erhalten hat, wirft einen langen Schatten auf seine Regierungsarbeit.

Kretschmer: "Abgeordnete der AfD putschen Menschen auf"

Zehn der 16 sächsischen Direktmandate gingen an die AfD, was für die zusammen mit SPD und Grünen regierende CDU eine deutliche Einflusseinbuße im Bundestag bedeutet. Die politische Landkarte des Freistaates hat sich zunehmend blau eingefärbt.

In Zeiten der Pandemie und der Corona-Schutzmaßnahmen wächst zudem die Gereiztheit in der Bevölkerung. Teils resigniert, teils verärgert resümiert Michael Kretschmer: "Die vielen Abgeordneten, die sich für ihre Wahlkreise als Schutzpatron eingesetzt hatten, die sind an mehreren Stellen ersetzt worden durch Abgeordnete der AfD, die sich darin gefallen zu provozieren, zu spalten, Menschen aufzuputschen."

"Spaziergänger" schaden Hotels und Einzelhändlern

Die sogenannten "Spaziergänge" der Impfgegner und Corona-Leugner finden in nahezu allen sächsischen Städten, aber auch kleinen Kommunen statt: Bautzen, Görlitz, Dresden, Kamenz, Moritzburg, Mittweida, Zwönitz. AfD-Politiker treten dabei regelmäßig auf. Die vor kurzem vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestufte Kleinstpartei "Freie Sachsen" initiiert viele dieser Aktionen über das Netz. Der sächsische Verfassungsschutz hatte die Partei bereits vor einiger Zeit als rechtsextremistisch und verfassungsfeindlich eingestuft.

Die von extremen Rechten dominierten Proteste bringen für die Städte viele Probleme. In Freiberg im Erzgebirge zählt ein ehemaliger SPD-Stadtrat, der anonym bleiben will, auf: "Stornierungen von Bestellungen in den Hotels, geringerer Verkauf zu Zeiten, wenn die 'Spaziergänger' unterwegs sind, in unseren Geschäften."

Petitionen und Bündnisse gegen die Gefährdung der Demokratie

Doch inzwischen wollen viele Menschen in Sachsen den extremen Rechten und Corona-Leugnern nicht mehr die Straße überlassen. An einem besonders kalten und nassen Montagabend Ende Januar ertönt auf dem Freiberger Obermarkt plötzlich ungewohnte Musik: Ensemblemitglieder des "Mittelsächsischen Theaters" sind gekommen und spielen munter auf. Ein paar Schritte weiter am Brunnen stehen vier Männer vom SPD-Ortsverein, die brennende Kerzen in den Händen halten und ein Banner, auf dem steht: "Geimpft – Getestet – Genesen – und Gegen Radikalismus, also 4 G."

Alle tragen Masken. Anke Krause ist Vorsitzende des Gewerbevereins und betreibt in der Freiberger Innenstadt selbst einen Schreibwarenladen. Sie klagt darüber, dass allein schon das hohe Polizeiaufgebot während der Protestmärsche Menschen abschrecke, ins Stadtzentrum zu gehen. Anke Krause: "Wir müssen auch ein Podium finden, um auf uns aufmerksam zu machen. Das ist bestimmt nicht das Podium der Aggression, sondern der Mahner."

Domkantor von Freiberg ist das Gesicht einer Bürgerbewegung

An dem Abend hat sich auch Albrecht Koch einen extra dicken Woll-Pullover und eine Winterjacke angezogen, um auf den Obermarkt zu gehen. Seit 13 Jahren ist er der Domkantor von Freiberg. Inzwischen ist er aber auch ein prägendes Gesicht der Bürgerbewegung "Freiberg für alle" geworden.

Der lose Verbund ganz verschiedener gesellschaftlicher Gruppen geht dagegen an, dass die Stadt, aber auch das Land Sachsen durch Rechtsextreme stigmatisiert werden. Diese Freiberger Bürgerinnen und Bürger wollen zeigen, dass die Stadt bunt und vielfältig ist und die Mehrheit anders tickt als die "Spaziergänger". Albrecht Koch: "Es ist ja nicht so, dass hier die Stadt voller Rechtsextremer ist und alle mit Glatze herumlaufen."