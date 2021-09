Haseloff als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt wiedergewählt

Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat Reiner Haseloff (CDU) erneut zum Ministerpräsidenten gewählt. Der 67-Jährige bekam am Donnerstag im zweiten Wahlgang die erforderliche Mehrheit. 53 Abgeordnete stimmten für Haseloff, 43 gegen ihn bei einer Enthaltung.

Abgeordnete von Koalitionsfraktionen verweigern nötige Mehrheit

Im ersten Wahlgang verpasste Haseloff die erforderliche absolute Mehrheit der Stimmen von CDU, SPD und FDP. Der CDU-Politiker erhielt nur 48 Ja-Stimmen und verfehlte damit die notwendige Mehrheit um eine Stimme. Die Fraktionen der Koalition aus CDU, SPD und FDP haben zusammen 56 Abgeordnete. Damit verweigerten Abgeordnete aus den eigenen Koalitionsfraktionen Haseloff im ersten Wahlgang die nötige Mehrheit. Im zweiten Wahlgang waren es drei Stimmen weniger, als die Fraktionen der geplanten schwarz-rot-gelben Koalition Abgeordnete haben.

Bisher regierte "Jamaika"-Koalition

Haseloff ist seit 2011 Regierungschef in Sachsen-Anhalt. Bei der Landtagswahl am 6. Juni wurde die CDU mit deutlichem Abstand stärkste Partei. Für die Christdemokraten, die in den vergangenen fünf Jahren mit SPD und Grünen regiert hatten, gab es nach der Wahl rechnerisch verschiedene Optionen für eine Regierungsbildung. Nach wochenlangen Verhandlungen unterzeichneten CDU, SPD und FDP am Montag schließlich den gemeinsamen Koalitionsvertrag.