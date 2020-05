Sachlich, bestimmt und heiter: Merkel in der Regierungsbefragung

Angela Merkel bleibt in der Coronakrise ihrer vorsichtigen Linie treu. Die Kanzlerin hält die beschlossenen Lockerungen der Beschränkungen für richtig, warnt aber davor, nun unvorsichtig zu werden. In der Regierungsbefragung im Bundestag sagte sie in ihrem Eingangsstatement: "Wir haben doch nicht Einschränkungen auf uns genommen, um jetzt einen Rückfall zu riskieren." Es ist nur ein Satz, der ihre Corona-Politik erklärt: wachsam bleiben und jederzeit bereit sein zu reagieren.

Keine Steuererhöhungen und keine Vermögensabgabe

Zur Finanzierung der Coronakrise schloss die Kanzlerin "Stand heute" Steuererhöhungen aus. AfD-Parteichef Tino Chrupalla wollte Angela Merkel zu einer konkreteren Aussage drängen. Die Kanzlerin blickte den AfD-Mann direkt an, um dann ihrer gewohnt nüchternen Art zu sagen: "Sonst wären wir ja Zukunftsvorherseher, und das maße ich mir nicht an."

Ausdrücklich sprach sich Merkel auch gegen eine Vermögensabgabe aus. "Ich möchte, dass wir noch ein paar Unternehmen haben, die auch Steuern zahlen können", sagte sie. Diese Botschaft ging an den Koalitionspartner SPD. Sowohl die SPD-Spitze als auch Vizekanzler Olaf Scholz hatten sich in der Vergangenheit mehrmals für eine stärkere Belastung von Vermögenden ausgesprochen.

Schwierige Detailfragen – von der Rente bis zum Solardeckel

In der Regierungsbefragung wissen die Politiker nie genau, was sie erwartet. Die Abgeordneten dürfen fragen, was sie wollen. Themen sind nicht vorgegeben. So wollte der FDP-Rentenexperte Johannes Vogel mit der Kanzlerin über die sogenannte "Rentengarantie" diskutieren. Er habe Expertenmeinungen nachgerechnet, wonach es sein könne, dass die Renten stärker steigen könnten als die Löhne in Deutschland. Ob sie das im Sinne der Generationengerechtigkeit richtig fände, fragte Vogel Angela Merkel. Ihre Antwort mit einem Lächeln: "Für diese Meinungsbildung brauch‘ ich noch ein paar Stunden, Herr Vogel, aber ich werde sie dann informieren." Das Plenum lachte – und Johannes Vogel bedankte sich höflich für die Antwort. Denn dass sie über die Details der Rentengarantie durchaus im Bilde ist, hatte sie ihm bereits dargelegt.

Das Wort Genosse kommt Merkel nur schwer über die Lippen

Angela Merkel hatte in der einstündigen Befragung gleich mehrmals die Lacher auf ihrer Seite. Am fröhlichsten wurde es im Parlament, als die Kanzlerin eine Frage des Abgeordneten der Linksfraktion, Harald Weinberg, beantworten sollte. Er wollte wissen, ob es zu Corona bereits ein unabhängiges Krisenmonitoring gebe. Merkel sagte, noch nicht, aber das sei geplant. Wenn Weinberg aber jetzt schon Informationen habe, werde sie das lesen: "Ich bin ja ein aufmerksamer Zeit…Mensch, um nicht Genosse zu sagen." Da konnten sich auch die Linken- und die SPD-Abgeordneten das Lachen nicht verkneifen.