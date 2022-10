Ermittlungen wegen Sabotage nach Bahnchaos im Norden

Der Bahnverkehr in großen Teilen Norddeutschlands ist nach Angaben von Verkehrsminister Volker Wissing durch "Sabotagehandlungen" an zwei Stellen vorübergehend lahmgelegt worden. "Wir wissen, dass an zwei unterschiedlichen Standorten in Deutschland die Kabel vorsätzlich durchtrennt worden sind", sagte der FDP-Politiker am Samstag. "Klar ist, dass es sich um ein gezieltes und mutwilliges Vorgehen handelt." Die Hintergründe der Tat seien derzeit aber noch nicht bekannt. Die Bundespolizei ermittele.

Auch eine Sprecherin der Bahn hatte zuvor von Sabotage gesprochen: "Aufgrund von Sabotage an Kabeln, die für den Zugverkehr unverzichtbar sind, musste die Deutsche Bahn den Zugverkehr im Norden heute Vormittag für knapp drei Stunden einstellen."

Störung des digitalen Kommunikationssystems

Zuvor hieß es bereits, die heftigen Probleme in Norddeutschland seien auf eine Störung des digitalen Zugfunks GSM-R (Global System for Mobile Communications - Rail) zurückzuführen gewesen. Eine Bahn-Sprecherin hatte dazu gesagt: "Er dient der Kommunikation zwischen den Leitstellen, die den Zugverkehr steuern, und den Zügen und ist damit unverzichtbarer Bestandteil für den reibungslosen Zugverkehr."

Weiterhin Ausfälle und Verspätungen möglich

Über Stunden war am Vormittag sowohl der Regional- als auch der Fernverkehr in weiten Teilen Norddeutschlands zum Erliegen gekommen. Viele Reisenden strandeten an den Bahnhöfen. Im Laufe des Vormittags meldete die Bahn dann, dass die Störung behoben sei, es aber weiter zu Beeinträchtigungen kommen könne.

Betroffen war der Regional- und Fernverkehr in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. In der Folge waren die Verbindungen von und nach Hamburg, Schleswig-Holstein sowie Niedersachsen eingestellt gewesen.

ICE auch eingestellt - Auswirkungen bis nach Süddeutschland

Der ICE-Verkehr war bis in den Süden Deutschlands und in die Schweiz beeinträchtigt, die Verbindungen zwischen Berlin, Hannover und Nordrhein-Westfalen war laut DB demnach ebenfalls eingestellt. Reisende von Berlin nach Köln sowie nach Baden-Württemberg und in die Schweiz wurden aufgerufen, die Verbindungen über Erfurt und Frankfurt am Main zu nutzen. Die Bahn warnte allerdings auf diesen Strecken vor "sehr hohen Reisendenaufkommen".

Auch im internationalen Fernverkehr sind einige Züge ausgefallen: Die IC-Züge auf der Strecke zwischen Berlin und Amsterdam sind komplett gestrichen worden, die IC-Züge von und nach Kopenhagen und Aarhus endeten in Padborg.

Auch Regionalverkehr betroffen

Neben dem Fernverkehr war teilweise auch der Regionalverkehr der Deutschen Bahn in Norddeutschland unterbrochen. Wegen "einer technischen Störung an der Strecke" war im "Raum Norddeutschland" aktuell kein Zugverkehr im Nahverkehr der Deutschen Bahn möglich, teilte das Unternehmen am Samstagmorgen in seinem Internetauftritt mit. Konkret waren alle Regionalexpress- und Regionalbahn-Verbindungen im Bereich Niedersachsen und Bremen betroffen.

Auch die Privatbahn Metronom, die viele Linien in der Region betreibt, war nach eigenen Angaben betroffen. Lediglich die S-Bahn Hamburg und die Hochbahn verkehrten noch, erklärte das private Bahnunternehmen.

Bahntickets ausgefallener Züge können flexibel genutzt werden

Die Deutsche Bahn hob wegen der Auswirkungen der Störung die Zugbindung bereits gekaufter Fernverkehrstickets auf. Wer eine Reise für Samstag gebucht habe, könne diese "bis einschließlich sieben Tage nach Störungsende flexibel nutzen. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden", erklärte das Unternehmen. Wer nicht mehr reisen möchte, kann sich den Ticketpreis erstatten lassen.