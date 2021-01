Saarländischer Ministerpräsident Hans für verlängerten Lockdown

Im Interview mit der Bayern2-radioWelt sagte Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans zu einer möglichen Verlängerung des Lockdowns:

"Ich gehe ganz fest davon aus, dass es gesetzt ist, dass wir den Lockdown verlängern. Ist ja auch nachvollziehbar, denn kein Mensch kann derzeit einschätzen, wie sich die Feiertage wirklich ausgewirkt haben. Wir haben eine Variante des Virus, die aus Großbritannien und Südafrika ins Land zu kommen droht. Und es geht darum, eine dritte Welle zu verhindern." Tobias Hans, Ministerpräsident Saarland

Laut dem saarländischen Ministerpräsidenten ist es derzeit unmöglich zu sagen, bis wann die Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie aufrecht erhalten werden müssen: "Ich denke, wir müssen zunächst mal aufhören, immer in Daten zu denken, wenn es um Verlängerungen geht", so Hans. Der Lockdown könne erst beendet werden, wenn eine Inzidenz von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Menschen in sieben Tagen vorliege. "Denn nur dann haben wir das Virus wieder unter Kontrolle."

Forderung nach einheitlichem Vorgehen

Tobias Hans betonte, wie wichtig es sei, dass der harte Lockdown nun einheitlich von allen Bundesländern eingehalten und durchgezogen werde. Er zeigte er sich zuversichtlich, dass bei dem heutigen Treffen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin eine einheitliche Regelung gefunden wird:

"Ich glaube, es tut wirklich Not, diese einheitliche Linie zu haben. Unser Föderalismus steht unter Druck in dieser pandemischen Krise und deswegen sind wir Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten auch gut beraten, für diese Einheitlichkeit, für diesen Schulterschluss zu sorgen. Ich habe den Eindruck, dass es da im Moment auch gut bestellt ist um diese Einheitlichkeit." Tobias Hans, Ministerpräsident Saarland