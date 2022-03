Saarländer wählen einen neuen Landtag

Das kleinste Bundesland Deutschlands wählt an diesem Sonntag ein neues Parlament. Mehr als 750.000 Bürgerinnen und Bürger sind zur Wahl des Landtags aufgerufen. Die Zukunft der bisherigen Großen Koalition von CDU und SPD (seit 2012) unter Führung von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) ist fraglich. Jüngsten Umfragen zufolge könnte erstmals nach fast 23 Jahren wieder die SPD stärkste Kraft an der Saar werden.

SPD nach Umfragen stabil vor CDU

Bislang sind mit CDU, SPD, AfD und Linke vier Parteien im Saar-Landtag vertreten Der saarländische Landtag ist mit 51 Abgeordneten der kleinste in Deutschland. Anke Rehlinger (45), Vize-Regierungschefin (SPD), liegt nach den Meinungsforschern seit Wochen stabil vor CDU-Amtsinhaber Tobias Hans (44).

Auftakt zum Wahljahr 2022

Die Saarlandwahl wird auch in Berlin mit Spannung verfolgt. Sie gilt als erster Stimmungstest für die Ampelregierung im Bund. Zudem schauen die Christdemokraten, ob Friedrich Merz als neuer Parteichef neuen Schwung bringt. Die Wahl im Saarland ist der Auftakt ins Wahljahr 2022, in dem auch in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gewählt wird.