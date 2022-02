Kaum Erlöse durch Steuer-CD aus Dubai

Mitte 2021 hatte Bundeskanzler Olaf Scholz, damals noch in seiner Funktion als Bundesfinanzminister, eine Steuer CD aus dem Emirat Dubai mit Daten zu deutschen Immobilienbesitzern gekauft. In Bayern betrifft die CD 281 Fälle mit Grundbesitz in Dubai. Laut dem Landesamt für Steuern wurden diese auf die zuständigen Steuerfahndungsstellen verteilt.

Aktuell werden noch in 166 Fällen Vorermittlungen durchgeführt, nur in einem Fall hat sich bisher der Verdacht einer Steuerstraftat erhärtet und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die anderen haben offensichtlich ihre Einkommen ordentlich versteuert.

Steuerschaden: 100 Milliarden Euro geschätzt

Schätzungen zufolge gehen dem deutschen Staat jedes Jahr mindestens 100 Milliarden Euro durch Steuerhinterziehung durch die Lappen. Einen kleinen Teil konnte sich der Staat vor rund zehn Jahren durch den Kauf von Steuer-CDs überwiegend aus der Schweiz zurückholen.

Rund 19 Millionen Euro hatte der damalige nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) für die CDs mit brisantem Inhalt ausgegeben, gut sieben Milliarden Euro konnte der Staat dadurch einnehmen. Den größten Teil durch Selbstanzeigen von Steuerzahlern, die fürchteten, ihre Daten könnten sich auch auf der CD befinden.

Bayern nimmt 1,5 Milliarden Euro ein

Seit dem Jahr 2010 wurden in Bayern rund 24.000 Datensätze aus den damaligen Steuer-CDs ausgewertet und mehr als 1.600 Strafverfahren eingeleitet. Rund 251 Millionen Euro konnte der Staat dadurch kassieren.

Dazu kamen rund 18.000 Selbstanzeigen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rund 1,2 Milliarden Euro. Insgesamt nahm der Freistaat durch den Kauf der Steuer-CDs rund eineinhalb Milliarden Euro ein, ausgegeben hatte Bayern rund 1,8 Millionen Euro für die Datensätze.

Bayern kauft bisher keine Steuer-CD

Dagegen scheint die zwei Millionen Euro teure, aus Dubai stammende CD wenig zur Aufklärung von Steuerstraftaten beizutragen. Dem Landesamt für Steuern wurden darüber hinaus auch andere Datensätze angeboten. Allerdings scheiterten diese Angebote bislang allesamt. Die Daten seien entweder offensichtlich nicht zum Ankauf geeignet gewesen, hieß es bei der Behörde: Oder es wurden keine Daten überlassen, um die Qualität und Verwendbarkeit zu prüfen.