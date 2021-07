BR24 Drangeblieben: Die elektronische Patientenakte

Eigentlich hätte ihr Vorläufer-Projekt, die elektronische Gesundheitskarte, schon zum Januar 2006 starten sollen. Seit Beginn dieses Jahres, also mit 15 Jahren Verzögerung, müssen nun alle gesetzlichen Krankenkassen ihren Versicherten eine elektronische Patientenakte anbieten. Jetzt, zum Juli, soll eine weitere Stufe starten. Allerdings kommt das Projekt offenbar nur langsam voran.

Nur wenige Praxen sind dabei

Der Nürnberger Hausarzt Andreas Lipécz war – was die technische Ausstattung angeht – vorbereitet, als es zum Jahreswechsel hieß: Jetzt startet die elektronische Patientenakte. Allerdings gibt es bisher nur eine Handvoll Praxen, in denen Ärzte und Patienten die neue Online-Datenbank in einem Pilotprojekt tatsächlich bestücken können. Die Praxis von Andreas Lipécz gehört nicht dazu. Patienten, die sich die App bereits heruntergeladen haben, um auf eigene Faust Daten einzustellen, könnte es hingegen theoretisch viele Millionen geben. Denn alle gesetzlichen Kassen müssen die elektronische Patientenakte ihren Versicherten seit Jahresbeginn anbieten.

Technische Voraussetzungen müssen erfüllt sein

Von seinen Patienten habe keiner mit ihm darüber gesprochen, sagt Lipécz. Das wundert ihn nicht. Denn es gibt technische Hürden. Der Hausarzt zählt auf: So sei eine Versichertenkarte der neuesten Generation nötig. Man müsse eine App haben, eine Versichertenkarte und für diese Versichertenkarte dann noch eine PIN. Er hat keinen Patienten, der diese Kriterien erfüllt, wie er weiter erzählt.

Techniker Krankenkasse trotz geringer Nutzung zufrieden

Die AOKs der verschiedenen Bundesländer zählten bis Mitte Juni rund 30.000 Downloads der elektronischen Patientenakte. Das heißt, dass nicht einmal einer von 1.000 AOK-Versicherten die App geladen hat. Die Zahl der tatsächlichen Nutzer liegt noch weit niedriger, bei etwa einem Drittel. Bei der größten bundesweiten Kasse, der Techniker Krankenkasse, haben rund 150.000 von knapp 11 Millionen Versicherten eine Patientenakte heruntergeladen. Das sind rund 1,3 Prozent. Die TK-Sprecherin Silvia Wirth ist trotzdem zufrieden, aus ihrer Sicht sei das ein sehr guter Wert, da die Download-Zahlen der führenden Apps im Bereich Gesundheit bei 30.000 bis 50.000 pro Quartal liegen. Entsprechend sei man mit rund 150.000 Nutzern bei einem wirklich guten Wert.

Einsatzmöglichkeiten noch beschränkt

Die Patientenakte kann zwar noch längst nicht alles, was sie einmal können soll. So können Ärzte bislang noch keine Befunde oder Arztbriefe einstellen. Die TK gebe ihren Versicherten aber die Möglichkeit, alle Daten hochzuladen, über die die Kasse verfügt, sagt die Sprecherin - etwa über Arztbesuche oder verordnete Arzneien. Und die Versicherten könnten weitere Informationen nutzen, welche Vorsorge-Untersuchungen anstehen, zum Beispiel, wann der nächste Kontrolltermin beim Zahnarzt sei, oder welche Krebs-Vorsorgeuntersuchungen vielleicht noch fehlten.

Kaum Interesse bei der TK

Dennoch interessieren sich auch bei der TK mehr als 98 Prozent der Versicherten bislang nicht für die elektronische Patientenakte. Ärzte hingegen müssen sich damit befassen. Denn sie wurden vom Gesetzgeber verpflichtet, sich bis Anfang Juli die technischen Voraussetzungen zu beschaffen, die sie brauchen, um die Patientenakte mit Daten bestücken zu können. Doch Monika Schindler, die bei der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns die Einführung der Akte begleitet, spürt in der Ärzteschaft keine Aufbruchstimmung. Man sei verhalten, reserviert würde sie sagen. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass bis jetzt wenig bis kein Nutzen von den digitalen Anwendungen in den Praxen wirklich angekommen sei, so Schindler.

Auch viele Mediziner noch zurückhaltend

Es gebe einige Ärztinnen und Ärzte, die die elektronische Patientenakte grundsätzlich ablehnen, etwa weil sie Zweifel an der Sicherheit der Daten haben, heißt es von der Kassenärztlichen Vereinigung. Die große Mehrheit aber sei offen für die Chancen, die die ePA bietet, sagt die KVB-Expertin Monika Schindler. Wirklich breite Unterstützung in der Ärzteschaft werde die Patientenakte jedoch erst in einiger Zeit finden, und zwar erst dann, wenn sie sich mit Leben fülle. Und das dauere, fügte sie hinzu. Elektronische Arztbriefe, elektronischer Medikationsplan – solche Inhalte sollen in der zweiten Jahreshälfte immer besser nutzbar werden. Nächstes Jahr soll es unter anderem einen den Mutterpass und das Zahn-Bonus-Heft in digitaler Form geben. Der Nürnberger Hausarzt Andreas Lipécz ist allerdings ziemlich sicher, dass es auch dann noch nur selten passieren wird, dass Patienten für sich eine elektronische Akte anlegen. Er geht davon aus, dass es noch mehrere Jahre dauert, bis wirklich eine nennenswerte Zahl von Patienten dieses System nutzt.