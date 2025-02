Russlands Außenminister Lawrow trifft am Dienstag Rubio

Nach dem Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit Russlands Präsident Putin in der vergangenen Woche soll nun US-Außenminister Marco Rubio ab Dienstag in Saudi-Arabien mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow über ein mögliches Friedensabkommen im Ukraine-Konflikt sprechen.

Aktuelle Meldungen zum Russland-Ukraine-Konflikt finden Sie im Newsticker

Lawrow will mit Rubio Beziehungen zu den USA normalisieren

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte in Moskau, Lawrow sowie Präsident Wladimir Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow würden zu Verhandlungen mit den USA über die Wiederaufnahme bilateraler Beziehungen und den Krieg in der Ukraine nach Riad reisen. Es gehe bei dem Treffen am Dienstag vorrangig um die "Wiederherstellung der russisch-amerikanischen Beziehungen" insgesamt sowie um "mögliche Verhandlungen über eine Resolution zur Ukraine". Lawrow selbst ließ verlauten, Moskau und Washington wollten die derzeitigen "unnormalen Beziehungen" hinter sich lassen.

Die saudi-arabische Regierung bestätigte das geplante Treffen und teilte mit, dass auch die US-Delegation für die Gespräche hochrangig besetzt sei. Neben Außenminister Rubio würden der nationale Sicherheitsberater Mike Waltz und der US-Sondergesandte von Präsident Trump für den Nahen Osten, Steve Witkoff, nach Riad kommen.

Am Mittwoch kommt auch Selenskyj nach Riad

Trump hatte nach einem längeren Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am vergangenen Mittwoch einen Kurswechsel in Bezug auf die Ukraine-Politik der USA angekündigt. Unterhändler sollten umgehend Gespräche über die Beendigung der Kämpfe beginnen, sagte Trump. Sein Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte, die Ukraine müsse sich darauf einstellen, derzeit russisch besetztes Territorium zu verlieren.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte deshalb ebenso wie europäische Verbündete, dass in jegliche Gespräche über die Ukraine auch die Regierung in Kiew eingebunden werden müsse und will sich offenbar vor Ort Einfluss auf die Beratungen sichern: Einen Tag nach den Gesprächen zwischen den Delegationen aus Moskau und Washington wird auch Selenskyj, der schon am Sonntag in den benachbarten Vereinigten Arabischen Emiraten eingetroffen war, nach Saudi-Arabien reisen, wie die ukrainische Regierung mitteilte. Präsidentensprecher Serhij Nykyforow bemühte sich, die Bedeutung der Reise herunterzuspielen, es handele sich um einen schon länger geplanten Besuch, sagte er.

Beteiligung Europas wird immer unwahrscheinlicher

Ob auch Europa an Verhandlungen über ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges wird teilnehmen können, ist unterdessen weiter ungewiss. Nachdem Trumps Ukraine-Sondergesandter Keith Kellogg bereits erklärt hatte, dass die Europäer nicht mit am Verhandlungstisch sitzen, sondern lediglich einen "Beitrag" etwa in Form von Friedenstruppen leisten sollen, stellte nun auch Lawrow eine Mitsprache der Europäer infrage.

Europa habe bereits mehrmals die Chance gehabt, sich an einer Einigung in Sachen Ukraine zu beteiligen, so Lawrow. "Ich weiß nicht, was Europa am Verhandlungstisch tun würde", sagte er vor der Presse in Moskau. Angesichts der Haltung der europäischen Staaten zum Krieg sei ihm nicht klar, welchen Beitrag sie leisten würden, wenn sie zu den Gesprächen eingeladen würden. Wenn Europa den Krieg in der Ukraine fortsetzen wolle, ergebe es keinen Sinn, es zu Verhandlungen einzuladen.

Mit Informationen von Reuters, AFP und AP