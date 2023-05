Russland wirft Ukraine Drohnen-Angriff auf Kreml vor

Russland droht mit "Gegenmaßnahmen" - Kiew dementiert Verwicklung

Die russische Seite behalte "sich das Recht vor, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, wo und wann sie es für angebracht hält", erklärte das Präsidialamt.

Kiew versicherte, "nichts mit den Drohnenangriffen auf den Kreml zu tun zu haben", wie der Berater von Präsident Selenskyj, Michailo Podoljak, sagte. Der Ukraine würde ein solches Vorgehen nichts auf dem Schlachtfeld nützen und nur Russland dazu provozieren, "radikalere Maßnahmen" zu ergreifen. Die Stellungnahme Russlands könne darauf hinweisen, dass es sich auf einen großen "terroristischen" Angriff auf die Ukraine in den kommenden Tagen vorbereite.

Stadt Moskau verhängt Drohnenverbot

Präsident Putin ging seinen Amtsgeschäften der staatlichen Nachrichtenagentur RIA zufolge am Mittwoch in seiner Residenz Nowo Ogarjowo außerhalb von Moskau nach. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin teilte mit, ab sofort gelte in der russischen Hauptstadt ein komplettes Drohnen-Verbot. Die Militärparade am 9. Mai in Moskau, zu der auch ausländische Gäste erwartet werden, soll wie geplant abgehalten werden. An diesem Tag wird traditionell der Sieg der Roten Armee über Nazi-Deutschland gefeiert.

Selenskyj in Berlin erwartet

Überraschend besuchte indes der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch Finnland und nahm an einem Gipfel nordischer Länder teil. Geplant war finnischen Angaben zufolge ein Gespräch Selenskyjs mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö, dem Staatsoberhaupt des jüngsten Nato-Mitglieds, über den "ukrainischen Verteidigungskampf" und die bilateralen Beziehungen der beiden Länder. Zudem waren Gespräche mit den Regierungschefs von Schweden, Norwegen, Dänemark und Island vorgesehen.

In Berlin stellte sich die Polizei derweil ebenfalls auf einen Besuch Selenskyjs ein. Der Staatschef plane am übernächsten Wochenende auf Einladung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Berlin zu kommen, teilte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mit. Mehrere Zeitungen berichteten, dass Selenskyj am 13. Mai nach Berlin kommen solle. Der ukrainische Präsident soll am 14. Mai in Aachen mit dem Karlspreis ausgezeichnet werden.

Mit Informationen von AFP, DPA, Reuters und AP