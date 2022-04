Russland will Öl und Gas verstärkt nach Asien exportieren

Russland will seine Öl- und Gas-Exporte angesichts westlicher Boykott-Drohungen vom Westen nach Osten umdirigieren. Präsident Wladimir Putin kündigte am Donnerstag an, Russland müsse die nötige Infrastruktur schaffen, um die Exporte nach China und Asien zu vervielfachen.

Europa ist bislang der wichtigste Exportmarkt für Russland, die meisten Pipelines führen dorthin. Europäische Staaten haben auf die Invasion der Ukraine unter anderem mit dem Stopp oder Einschränkungen der Importe von Öl und Erdgas reagiert.

Westliche Staaten zögern bisher vor vollständigem Boykott

Viele Staaten, wie auch Deutschland, scheuen einen unmittelbaren vollständigen Boykott wegen der Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft. Erklärtes Ziel ist jedoch, sich so schnell wie möglich von russischen Lieferungen unabhängig zu machen.

"Erstaunlich ist, dass die sogenannten Partner aus unfreundlichen Ländern selbst zugeben, dass sie ohne russische Energieressourcen nicht auskommen können", sagte Putin während einer im Fernsehen übertragenen Regierungssitzung. Europa treibe die Preise in die Höhe und destabilisiere den Markt, indem es davon spreche, die Energielieferungen aus Russland zu unterbrechen.

Öl-Exporte zählen zu den wichtigsten russischen Einnahmen

Russland, das bislang für rund zehn Prozent der globalen Ölproduktion steht, hat in diesem Bereich durch westliche Sanktionen bereits spürbare Einbußen hinnehmen müssen. Die Erlöse aus den Ölexporten gehören zu den wichtigsten Einnahmen der Regierung in Moskau.

Unterdessen warnte die EU-Kommission in einem internem Papier, sollten Importe aus Russland wie von Putin gefordert in Rubel bezahlt werden, unterlaufe man damit die westlichen Sanktionen.

Das EU-Schreiben bezieht sich insbesondere auf ein russisches Dekret, das Käufer verpflichtet, mindestens zwei Sonderkonten für Euro oder Dollar und für Rubel bei der Gazprombank zu eröffnen und alle Zahlungen über diese Bank abzuwickeln.

Mit Agenturmaterial.