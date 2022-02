Moskau weist US-Diplomaten aus - Abzug von US-Soldaten gefordert

Russland hat inmitten der Ukraine-Krise den stellvertretenden Leiter der US-Botschaft in Moskau ausgewiesen. Die Ausweisung des Spitzendiplomaten Bart Gorman sei "ohne Grund" erfolgt und stelle einen "Schritt der Eskalation" dar, erklärte das Außenministerium in Washington. "Wir prüfen unsere Antwort." Gorman war die Nummer zwei in der US-Botschaft nach Botschafter John Sullivan. Er hatte nach US-Angaben ein gültiges Visum und war seit weniger als drei Jahren in Russland im Einsatz.

USA kritisieren Ausweisung scharf

"Wir fordern Russland auf, seine grundlosen Ausweisungen von US-Diplomaten und Mitarbeitern zu beenden", erklärte das US-Außenministerium. "Jetzt ist es wichtiger denn je, dass unsere Länder das notwendige diplomatische Personal vor Ort haben, um die Kommunikation zwischen unseren Regierungen zu erleichtern."

Moskau will Abzug der US-Truppen aus Mittel- und Osteuropa

In ihrer Antwort auf die US-Vorschläge zu Sicherheitsgarantien besteht die russische Regierung auf dem vollständigen Abzug der US-Truppen aus Mittel- und Osteuropa. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf die den USA unterbreitete Erklärung. Russland erwarte besondere Vorschläge der USA und der Nato dazu, dass die Nato nicht weiter gen Osten erweitert werde. Fragen der Rüstungskontrolle könnten nicht getrennt von anderen Punkten betrachtet werden. Eine Deeskalation erfordere, dass die Ukraine sich an das Minsker Abkommen halte und keine weiteren Waffen mehr geliefert bekomme.

Biden befürchtet weiter Invasion der Ukraine

US-Präsident Joe Biden sieht nach eigenen Worten weiter alle Anzeichen dafür, dass Russland zu einer Invasion der Ukraine bereit ist. Die Bedrohung durch einen Einmarsch sei "sehr hoch", sagte er vor Reportern am Weißen Haus. Nach seiner Einschätzung könne es "in den nächsten paar Tagen" dazu kommen.

Erst am Mittwoch hatte Russland das Militärmanöver auf der Krim für beendet erklärt. Die USA sehen laut Biden aber keinerlei Anzeichen für den von Russland verkündeten Rückzug von Streitkräften an der Grenze. Russland hat nach westlichen Schätzungen rund 150.000 russische Soldaten östlich, nördlich und südlich der Ukraine zusammengezogen. Die russische Regierung bestreitet, dass sie vorhabe, in der Ukraine einzumarschieren.