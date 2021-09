Russland: Wenn Medien als "ausländische Agenten" gelten

In einem Hörfunkstudio im Zentrum von Moskau treffen sich seit ein paar Wochen Sonja Groisman und Olga Tschurakowa. Die beiden jungen Journalistinnen nehmen einen Podcast auf. Der Titel "Hallo – Du bist ein ausländischer Agent".

Seit Juli müssen die beiden Frauen das Label "Ausländischer Agent" tragen. Ihre Namen stehen auf einer Liste, die das Justizministerium veröffentlicht. Inzwischen gibt es 47 solcher Einträge. Besonders in den letzten Wochen sind immer mehr dazu gekommen. Einzelpersonen und Medienunternehmen. Der Status erinnert an Zeiten des kalten Kriegs: Spionage, Staatsfeind.

Medienschaffende verlieren ihre Auftraggeber

Niemand möchte etwas mit einem Agenten zu tun haben. Die Journalistinnen, so Olga Tschurakowa, sind gebrandmarkt: "Ich muss jeden meiner Social-Media-Posts mit einem riesigen Satz markieren, wo steht, dass ich ausländischer Agent bin. Ich kann es nicht für eine Minute vergessen." Im Podcast berichten sie darüber, dass sie arbeitslos sind und keine neuen Aufträge bekommen.

Wenn sie den Warnhinweis vergessen, drohen Geldstrafen. Außerdem müssen sie Berichte darüber einreichen, was sie ausgeben – gläserner Alltag, totale Kontrolle.

Auch der unabhängige TV-Sender Doschd ist betroffen

Auch für Medienunternehmen ist der Status eine Katastrophe. Sponsoren und Partner könnten abspringen. Zuletzt wurde der regierungsunabhängige TV-Sender Doschd vom Justizministerium auf die Liste gesetzt.

Oft sind bei Doschd auch Oppositionelle zu Gast. Einer der wenigen Sender in Russland, der sie zu Wort kommen lässt. Doschd selbst sieht sich als unabhängige, neutrale Stimme. Auch für Chefredakteur Tichon Dsjadko ist es nicht leicht, mit dem Stigma umzugehen. "Ich muss sagen, dass es erniedrigend ist, weil sehr viele Leute, die hier arbeiten und ich auch, wir alle erachten uns als Patrioten." Sie seien keine ausländischen Agenten. Der Sender sei schließlich in Russland registriert, betont der Chefredakteur.

Transparenz gefordert

Gemeinsam mit anderen Journalisten hat Tichon Dsjadko in einem offenen Brief an den Präsidenten gefordert, das Gesetz nachzujustieren – und vor allem transparenter zu machen. Man wolle das prüfen, heißt es aus dem Kreml.

Die beiden jungen Podcasterinnen Sonja und Olga fragen sich: Werden wir diesen Status jemals los? Im Moment sehen sie erstmal keinen Weg. Sie wollen aber nicht aufgeben. Der Podcast ist für sie die einzige Möglichkeit weiter Journalismus zu machen.