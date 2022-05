Russland verspricht Feuerpause für zerstörtes Mariupol

Russland hat eine dreitägige Feuerpause zur Evakuierung von Zivilisten aus dem Asow-Stahlwerk im südukrainischen Mariupol angekündigt. Am Donnerstag, Freitag und Samstag sollten jeweils von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr Ortszeit so genannte Fluchtkorridore eingerichtet werden, teilte der vom russischen Verteidigungsministerium eingerichtete Koordinierungsstab für humanitäre Maßnahmen am Mittwochabend mit.

"Während dieser Zeit stellen Russlands Streitkräfte und die Formationen der Volksrepublik Donezk jegliche Kampfhandlungen ein, die Einheiten werden auf eine sichere Entfernung zurückgezogen", heißt es in der Mitteilung. Aus dem Stahlwerk Asowstal gerettete Zivilisten dürften anschließend selbst entscheiden, ob sie in der Ukraine bleiben oder nach Russland gebracht werden wollen.

Längere Feuerpause zur Evakuierung der Menschen nötig

Auch die Ukraine ist laut Präsident Wolodymyr Selenskyj bereit, einen Waffenstillstand in Mariupol zu gewährleisten. Es sei eine längere Feuerpause zur Evakuierung der Menschen nötig. "Es wird einige Zeit dauern, die Menschen aus den Kellern und unterirdischen Bunkern zu befreien. Unter den derzeitigen Umständen können wir keine schweren Geräte einsetzen, um den Schutt wegzuräumen. Es muss alles von Hand gemacht werden", sagte Selenskyj.

Mariupol ist nach wochenlanger russischer Belagerung und Angriffen weitgehend zerstört, das Stahlwerk ist der letzte Rückzugsort in der strategisch wichtigen Hafenstadt. Auf dem Werksgelände von Asowstal haben sich die letzten verbliebenen ukrainischen Kämpfer verschanzt. Eingeschlossen sein sollen weiter aber auch rund 200 Zivilisten, die nach ukrainischen Angaben in ausgedehnten Tunnelanlagen auf dem Werksgelände festsitzen.

Russische Truppen auf Stahlwerks-Gelände vorgedrungen

Bürgermeister Wadym Boitschenko berichtete am Mittwoch von heftigen Kämpfen auf dem Gelände. Der Kontakt zu den dort verschanzten ukrainischen Soldaten sei abgebrochen. Russische Truppen seien seit zwei Tagen auf das Gelände vorgedrungen, sagte der Kommandeur des Regiments Asow, Denis Prokopenko. "Es gibt schwere, blutige Kämpfe."

Das in dem Werk verschanzte Asow-Regiment hatte der russischen Armee am Dienstag vorgeworfen, einen Großangriff mit Bodentruppen und Panzern auf die Anlage gestartet zu haben. Moskau wies die Berichte über eine Erstürmung zurück.

Selenskyi sendet Hilferuf an UN-Generalsekretär Guterres

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief UN-Generalsekretär António Guterres auf, das Leben der in dem Stahlwerk festsitzenden verwundeten Menschen zu retten und bei ihrer Evakuierung zu helfen. "Das Leben der Menschen, die dort bleiben, ist in Gefahr. Alle sind für uns wichtig", sagte Selenskyj in einem Telefongespräch mit Guterres.

Den Vereinten Nationen und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) war es zuvor in einem fünftägigen Evakuierungseinsatz gelungen, mehr als hundert Zivilisten aus dem Stahlwerk zu retten.

Am Mittwoch 344 Menschen aus Mariupol gerettet

Aus Mariupol und Umgebung sind nach Kiewer Regierungsangaben am Mittwoch 344 Menschen auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet gerettet worden. Die Frauen, Kinder und älteren Leute seien sicher in der Stadt Saprorischschja angekommen, teilte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk am Abend mit. "Das ist ein weiterer kleiner Sieg für uns", schrieb sie auf Telegram. Wereschtschuk dankte Mitarbeitern der UN und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz für ihre Unterstützung.

Die Flüchtlinge waren seit dem Morgen von Stationen in Mariupol, Manhusch, Berdjansk, Tokmak und Wasyliwka aufgesammelt worden. Es gab keine Angaben, wie viele von ihnen im Stahlwerk Asowstal ausgeharrt hatten.

Ranghohe Kremlbeamte besuchen Mariupol

Unterdessen haben sich der Vizechef des russischen Präsidialamtes, Sergej Kirijenko, und Entourage zu einem symbolischen Besuch nach Mariupol begeben. Der frühere russische Regierungschef Kirijenko organisiert im Kreml für Präsident Wladimir Putin die russische Innenpolitik. Wie das Oberhaupt der Separatistenrepublik Donezk, Denis Puschilin, am Mittwoch auf Telegram berichtet, besuchten Kirijenko und der Generalsekretär der Kremlpartei Geeintes Russland, Andrej Turtschak, in Mariupol das Ilitsch-Stahlwerk und den Hafen.

Auch der Besuch der Stadt Wolnowacha stand auf dem Programm. Die Menschen in der Volksrepublik Donezk verstünden den Besuch des ranghohen Kremlbeamten als Symbol, "dass Russland für immer hierher zurückgekehrt ist", schrieb Puschilin. Kurz vor dem Angriff auf die Ukraine hatte Russland die 2014 abgespaltenen sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk in der Ostukraine als unabhängig anerkannt.

Russland setzt Angriffe in der Ostukraine fort

Unterdessen setzte Russland seine Offensive in der Ostukraine fort. Aufgrund zahlreicher russischer Raketenangriffe herrschte in der Nacht in weiten Teilen der Ukraine Luftalarm. Aus mehreren Städten wurden Explosionen gemeldet. Zudem versuchte Russland offenbar, mit Angriffen auf Bahnanlagen die Nachschubwege für westliche Waffen zu zerstören.

In der polnischen Hauptstadt Warschau soll am heutigen Donnerstag eine internationale Geberkonferenz Geld für humanitäre Hilfe in der kriegsgeplagten Ukraine sammeln. Für Donnerstagabend ist in New York eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Ukraine angesetzt.