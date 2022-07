Russland verhindert Resolution für Hilfslieferungen nach Syrien

Am Sonntag läuft das bisherige Mandat aus, dass Hilfslieferungen der UN von der Türkei aus in die von Rebellen kontrollierte Region Idlib in Syrien ermöglicht. Der Grenzübergang Bab al-Hawa ist der Letzte, der noch für die humanitäre Hilfe der UN offensteht.

Irland und Norwegen hatten im UN-Sicherheitsrat die Resolution eingebracht, die die Lieferungen um ein Jahr verlängern sollte. 13 der 15 Mitglieder stimmten dafür, China enthielt sich. Weil Russland als ständiges Mitglied ein Vetorecht besitzt, ist die Resolution gescheitert.

Russland wollte Lieferungen nur um sechs Monate verlängern

Russland selbst legte einen eigenen Vorschlag vor: Demnach sollten die Hilfslieferungen um sechs Monate verlängert und der Wiederaufbau gefördert werden. Dagegen stimmten die USA, Großbritannien und Frankreich. China stimmte dafür, die restlichen Länder enthielten sich.

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, sprach nach dem Scheitern der Resolution von einem "dunklen, dunklen Tag". Der stellvertretende russische UN-Botschafter Dmitri Poljanski dagegen erhob Vorwürfe, der Westen treibe politische Spielchen und mache hinterlistige und falsche Aussagen.