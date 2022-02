Russland und China fordern Stopp von NATO-Erweiterung

China unterstützt Russlands Forderungen nach verbindlichen Sicherheitsgarantien im Konflikt mit dem Westen. In einer gemeinsamen Erklärung, die zum Gipfeltreffen von Partei- und Staatschef Xi Jinping und Präsident Wladimir Putin in Peking vom Kreml veröffentlicht wurde, verlangten beide Regierungen zudem ein Ende der NATO-Erweiterung nach Osten. Beide Seiten zeigten sich "zutiefst besorgt" angesichts ernsthafter Herausforderungen für die internationale Sicherheit.

Heftige Vorwürfe an die NATO

"Kein Staat könnte oder sollte seine Sicherheit isoliert von der globalen Sicherheit und auf Kosten der Sicherheit anderer Staaten gewährleisten", heißt es in der Erklärung. Die NATO wird darin aufgefordert, "die ideologischen Ansätze der Ära des Kalten Krieges aufzugeben" sowie "die Souveränität, Sicherheit und Interessen anderer Länder (...) zu respektieren". Russland und China verurteilten zudem den Aukus-Pakt, ein trilaterales Militärbündnis, das die USA, Australien und Großbritannien im Herbst vergangenen Jahres geschlossen haben.

Beziehungen von "beispiellosem Charakter"

Putin war anlässlich des Beginns der Olympischen Winterspiele zu einem Treffen mit Xi Jinping in die chinesische Hauptstadt gereist - als einziger Regierungschefs eines großen Landes. Der Kreml hatte zuvor angekündigt, Xi und Putin würden bei der Gelegenheit eine "gemeinsame Vision" zur internationalen Sicherheitspolitik darlegen. Moskau und Peking seien beide der Ansicht, dass eine "gerechtere Weltordnung" notwendig sei, hatte Putins diplomatischer Berater, Juri Uschakow, am Mittwoch gesagt.

Gleich bei seiner Ankunft hob Putin die Qualität der Beziehungen der beiden Länder hervor. "Sie haben einen wirklich beispiellosen Charakter angenommen", sagte er. China und Russland seien "im Geiste der Freundschaft und der strategischen Partnerschaft" verbunden.

Russisches Gas strömt jetzt nach Osten

Nach den Sanktionsdrohungen des Westens kündigte Putin zudem eine Ausweitung der Gaslieferungen in die Volksrepublik an. "Im Gassektor wurde ein Schritt nach vorn gemacht", sagte Putin nach ersten Gesprächen. Ein neuer Liefervertrag mit China umfasse zehn Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Zudem seien Lösungen bei der Lieferung von Kohlenwasserstoffen erarbeitet worden.

China importiert bereits jetzt aus keinem anderen Land so viel Energie und Rohstoffe wie aus Russland, dagegen wartet Moskau derzeit noch auf eine Zulassung der Gaspipeline Nord Stream 2 nach Deutschland. Die Bundesregierung hat die Leitung für den Fall eines russischen Einmarschs in die Ukraine in Frage gestellt.

Kritik an Boykott-Signalen des Westens

Die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua verbreitete einen Gastbeitrag des russischen Präsidenten, in welchem dieser die gemeinsamen außenpolitischen Ziele Chinas und Russlands beschrieb und Peking gegenüber dem von den USA angeführten diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele den Rücken stärkte: "Traurigerweise haben sich die Versuche einiger Länder, den Sport für ihre egoistischen Interessen zu politisieren, in letzter Zeit verstärkt."

Europas Regierungschefs reisen zu Putin

Die Bemühungen um eine diplomatische Lösung der Ukraine-Krise dauern unterdessen an - bislang ohne greifbare Ergebnisse. Nächste Woche will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu Vermittlungsbemühungen nach Moskau und Kiew reisen. Macron fliegt am Montag zu Putin, am Tag danach zum ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj. Mit beiden hatte Macron zuletzt mehrfach telefoniert. Auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) will "in Kürze" nach Moskau reisen.

Geplant ist ferner ein Treffen von Macron, Scholz und dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda in Berlin. Sowohl Deutschland als auch Frankreich vermitteln in dem Konflikt seit Jahren. Angesichts des Aufmarschs von mehr als 100.000 russischen Soldaten an der Ostgrenze der Ukraine wird befürchtet, dass Russland einen Angriff plant. Moskau bestreitet das. Für möglich wird auch gehalten, dass die russische Seite Ängste schüren will, um die NATO zu Zugeständnissen bei Forderungen nach neuen Sicherheitsgarantien zu bewegen.

Die Spannungen wachsen

Die Ankündigung der USA, zusätzlich 2.000 Soldaten nach Europa zu verlegen, sorgte diese Woche für neue Aufregung. Der Kreml warf den USA vor, die Lage eskalieren zu lassen. Russland werde nun Maßnahmen ergreifen, "um seine eigene Sicherheit und seine eigenen Interessen zu gewährleisten".

Russland kritisiert, dass seine Angebote zu Gesprächen über eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa von den USA und ihren Verbündeten in der NATO mit der Stationierung weiterer Nato-Soldaten in Osteuropa und Waffenlieferungen an die Ukraine beantwortet würden. Dagegen warf die NATO der russischen Seite vor, nun auch noch 30.000 Soldaten nach Belarus zu verlegen.