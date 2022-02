"Tag der Schande": Politik verurteilt Angriff auf die Ukraine

Als "Krieg in Europa" bezeichnete CDU-Chef Friedrich Merz am Donnerstagmorgen die russischen Angriffe. "Es ist Krieg in Europa. Es ist nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine, sondern es ist ein Krieg gegen die Demokratie, gegen unsere Freiheit", sagte er im ZDF-Morgenmagazin. Noch in der Nacht hatte Merz ein militärisches Eingreifen in Aussicht gestellt, falls Putin in der Ukraine gegen das Völkerrecht verstoßen sollte: "Wir werden unsere Freiheit und den Frieden in diesem Teil des europäischen Kontinents verteidigen, wenn notwendig auch militärisch", so Merz.

Biden: "Die Welt wird Russland zur Verantwortung ziehen."

Auch der Rest der Welt blickt mit Entsetzen auf die Eskalation der Gewalt in der Ukraine. US-Präsident Joe Biden sprach von einem "unprovozierten und ungerechtfertigten Angriff" und kündigte "harte Sanktionen" gegen Moskau an. Biden benannt ganz klar den Verantwortlichen für die Gewalt: Der russische Präsident Wladimir Putin habe sich "für einen vorsätzlichen Krieg entschieden, der zu einem katastrophalen Verlust an Leben und zu menschlichem Leid führen wird". Die USA und ihre Verbündeten und Partner würden geeint und entschlossen handeln, so Biden weiter: "Die Welt wird Russland zur Verantwortung ziehen."

Den "traurigsten Moment seiner Amtszeit" nannte UN-Generalsekretär António Guterres den Angriff Russlands auf die Ukraine, von dem er laut der Nachrichtenagentur AFP mitten in einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats erfuhr. Er forderte Putin "im Namen der Menschheit" auf, die russischen Truppen wieder zurückzuholen.