Russland-Ukraine-Krise: Hat Diplomatie noch eine Chance?

Man sehe sich zurzeit öfter als den jeweiligen Ehepartner, sagt die Außenministerin beim gemeinsamen Auftritt mit dem französischen Chefdiplomaten Jean-Yves Le Drian. Doch der Anlass für die häufigen Treffen sei unerfreulich, ergänzt Annalena Baerbock sogleich.

Für Heiterkeit ist wenig Platz in den Tagen der Russland-Ukraine-Krise. Wladimir Putin stelle den Westen auf die Probe. Das Minsker Abkommen für einen Friedensprozess in der Ukraine "wurde einseitig vom russischen Präsidenten zertrümmert", so Baerbock. Und die Fassungslosigkeit darüber ist ihr nach wie vor anzusehen – zwei Tage nach Putins Entscheidung, die Separatistengebiete im Donbass als eigenständige Staaten anzuerkennen und offiziell Truppen dorthin zu schicken.

Baerbock: Putin will Rad der Geschichte zurückdrehen

Lob gibt es dagegen für die Europäische Union: Mit den beschlossenen Sanktionen gegen Russland haben die Mitgliedsstaaten aus Sicht der Grünen-Politikerin schnell, geschlossen und koordiniert gehandelt – und Putin damit deutlich gemacht: "Wir akzeptieren das in keiner Minute."

Der russische Präsident wolle das Rad der Geschichte auf Kosten seiner Nachbarn zurückdrehen. Und er sei gleichgültig gegenüber dem Schicksal der Menschen auf beiden Seiten der Grenze. Deshalb habe die EU ein hartes Sanktionspaket beschlossen, das bei einer weiteren Eskalation noch verschärft werden könne. Wie solche Verschärfungen aussehen würden, sagt Baerbock aus taktischen Gründen nicht.

Baerbock setzt weiter auf Gespräche mit Moskau

Doch bei aller rhetorischen Strenge gegenüber Putin macht die Außenministerin klar: Auch in der "härtesten Krise" müssten Gespräche möglich sein, um einen Krieg zu verhindern. So sieht es auch ihr Gast aus Paris: Es müsse weiter Raum für Diskussionen geben, so Le Drian. Ziel sei es, weiter an einer friedlichen Lösung der Russland-Ukraine-Krise zu arbeiten – unter Vermittlung von Deutschland und Frankreich.

Regierungssprecher: Diplomatie am Laufen halten

Dass die Bundesregierung ungeachtet der jüngsten Eskalation die Hoffnung auf diplomatische Fortschritte nicht aufgibt, betont auch Regierungssprecher Steffen Hebestreit: "Wir müssen versuchen, die diplomatischen Initiativen am Laufen zu halten." Nach seinen Worten geht es darum, eine weitere Verschlechterung der Lage abzuwenden. Ein Gesprächsrahmen, der in diesem Zusammenhang immer wieder genannt wird, ist das sogenannte Normandie-Format. Es besteht aus Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine – und hat den Vorteil, dass die beiden Konfliktparteien an einem Tisch sitzen. Wenn sie denn zusammensitzen.

Berlin bekräftigt Verhandlungsbereitschaft in Ukraine-Krise

Angesichts der Moskauer Drohung mit militärischer Gewalt ist es freilich unwahrscheinlich, dass der Gesprächsfaden in diesem Rahmen bald wieder aufgenommen wird. Darüber macht man sich in der Bundesregierung keine Illusionen. Zwar seien hier vorerst keine weiteren Gespräche zu erwarten, aber das Format bleibe wichtig, so Hebestreit.

Und um sicherzustellen, dass die Berliner Botschaft vom Festhalten an der Diplomatie im allgemeinen Geraune von einem drohenden Krieg nicht untergeht, ergänzt ein Sprecher des Auswärtigen Amtes noch dies: Die Bundesregierung habe ihre Bereitschaft zu weiteren Gesprächen mit Russland unterstrichen. Schließlich verfüge Deutschland hinreichend über entsprechende Kanäle zur russischen Seite.

Mischung aus Sanktionen und Offenheit für Gespräche

Dass die Bundesregierung unermüdlich eine friedliche Konfliktbeilegung anmahnt, hat außer ideellen auch realpolitische Gründe. Die Ukraine ist Russland militärisch unterlegen. Und die Nato würde Kiew wohl selbst bei einem umfassenden Einmarsch russischer Truppen nicht mit eigenen Einheiten unterstützen, weil eine solche Konfrontation unabsehbare Folgen für alle Beteiligten hätte. Bleibt also nur eine Mischung aus Sanktionen und Gesprächsbereitschaft, um eine weitere Eskalation zu verhindern – so das Berliner Kalkül.

Ukraine hofft auf Vermittlung durch Deutschland

Auch die ukrainische Regierung – und das ist angesichts der bedrohlichen Lage erstaunlich – hat die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung nicht aufgegeben. Sein Land habe sich bisher ruhig verhalten, sagt Andrij Melnyk, der ukrainische Botschafter in Berlin, im Interview mit tagesschau24 - trotz einer Vielzahl von Verstößen gegen die Waffenruhe in der Ostukraine. Die Regierung in Kiew setze nach wie vor auf Diplomatie. Der Bundesregierung fällt laut Melnyk eine wichtige, möglicherweise entscheidende Rolle zu: nämlich die, zwischen Kiew und Moskau zu vermitteln. Und Putin doch noch dazu zu bringen, bei einem Anruf des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij zum Hörer zu greifen.

Was die Frage aufwirft, warum Putin sich von einem solchen Drängen der Bundesregierung überzeugen lassen sollte. Die Umstände des Moskau-Besuchs von Olaf Scholz vergangene Woche lassen jedenfalls keine überbordende Wertschätzung des Kremls für deutsche Friedensbemühungen erkennen. Während der Kanzler stundenlang mit Putin rang, liefen offenbar schon die Vorbereitungen für den nächsten Eskalationsschritt: die Anerkennung der abtrünnigen Gebiete in der Ostukraine.

Röttgen fordert neue deutsche Ostpolitik

Und so deutet manches darauf hin, dass sich die Gewichte im Umgang mit der Putin-Regierung gerade verschieben. So fordert beispielsweise der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen eine neue deutsche und europäische Ostpolitik – von der er hofft, dass sie mehr Eindruck auf den russischen Präsidenten macht: "Ohne militärische Fähigkeiten werden wir keine Diplomatie betreiben, weil wir nicht ernst genommen werden", sagt Röttgen am Rande einer Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses.

Sein Vorschlag: Die EU-Staaten sollten ein Konzept dafür erarbeiten, wie sie das Verhältnis zu Russland auf lange Sicht gestalten wollen. Im Zeichen von Frieden und Kooperationsbereitschaft, aber eben auch im Zeichen eigener Stärke. Eine Möglichkeit für solche Überlegungen bietet sich schon morgen: bei einem Sondergipfel der Europäischen Union, zu dem Ratspräsident Charles Michel eingeladen hat.