Ukrainische Flüchtlinge in Europa: Ein Leben in der Schwebe

Drei Jahre nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine leben Millionen ukrainischer Flüchtlinge in ganz Europa in einem Zustand der Unsicherheit. Da die internationale Unterstützung schwindet und die Lebenshaltungskosten steigen, sehen sich viele mit wachsenden Herausforderungen konfrontiert – von bürokratischen Hürden bis hin zu schwindenden Sozialleistungen –, die einige vor eine unmögliche Wahl stellen: bleiben und sich in der Fremde abmühen oder in das von Russland besetzte Heimatland zurückkehren.

"Es wird viel über ein baldiges Ende des Krieges gesprochen. Das wünschen wir uns natürlich alle. Aber der Krieg dauert noch an, und meine größte Angst ist, dass die Unterstützung, die wir am Anfang gespürt haben und immer noch spüren, nachlässt", sagt Nataliia K., die vor drei Jahren aus Kiew nach Tschechien geflohen ist, im Gespräch mit CT-Reportern für "A European Perspective". Nataliias Sorge spiegelt eine wachsende Herausforderung für Ukrainer wider, die versuchen, sich in Europa ein neues Leben aufzubauen.