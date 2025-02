Trump und Putin vereinbaren Ukraine-Verhandlungen

US-Präsident Donald Trump hat sich nach eigenen Angaben mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin auf Verhandlungen über eine Beendigung des Krieges in der Ukraine verständigt. Beide seien sich einig, Gespräche darüber "unverzüglich" zu beginnen, teilte Trump am Mittwoch nach einem Telefonat mit Putin auf seiner Plattform Truth Social mit. Der Kreml bestätigte das Telefonat.

Trump schrieb, er habe ein "langes und sehr produktives" Telefonat mit Putin gehabt. "Wir sind übereingekommen, sehr eng zusammenzuarbeiten und auch die Nationen des jeweils anderen zu besuchen." Es sollten sofort Verhandlungen beginnen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Das erste Treffen von Trump und Putin wird laut dem US-Präsidenten in Saudi-Arabien stattfinden.

Putin lädt Trump nach Moskau ein

Aus dem Kreml hieß es, Putin habe seine Bereitschaft erklärt, Repräsentanten des Weißen Hauses in Russland zu empfangen - auch zur Lösung des Ukraine-Konflikts, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Putin habe Trump nach Moskau eingeladen. Er verwies in dem Telefonat aber darauf, dass Russland auf einer Beseitigung der Ursache des Konflikts bestehe. Nach Darstellung Moskaus wurde der russische Angriffskrieg durch das Streben der Ukraine in die Nato und die angebliche Unterdrückung der russischsprachigen Minderheit verursacht.

Anschließendes Trump-Telefonat mit Selenskyj

Am Abend telefonierte Trump dann mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Das Gespräch habe etwa eineinhalb Stunden gedauert, teilte das Präsidialamt in Kiew mit. Es sei ein "bedeutsames Gespräch" gewesen, erklärte Selenskyj. Trump habe ihm Einzelheiten seines Telefonats mit Putin mitgeteilt. Er und Trump hätten auch die Vorbereitung eines neuen Dokuments über Sicherheit, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ressourcenpartnerschaft besprochen.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) mahnte an, bei den Verhandlungen die Interessen der Ukraine zu wahren. "Es kann keine Entscheidungen über die Ukraine ohne die Ukraine geben", sagte sie in Paris bei einem Treffen mit mehreren europäischen Amtskollegen.