Ukraine-Ticker: Selenskyj ruft zu Protesten gegen Krieg auf

08.13 Uhr: BBC soll Desinformation in Russland und Ukraine entgegentreten

Der internationale Dienst der BBC soll gegen Desinformation in Russland und der Ukraine vorgehen. Die britische Regierung teilte mit, sie stelle dem BBC World Service dafür umgerechnet etwa 4,8 Millionen Euro an Soforthilfe zur Verfügung.

08.09 Uhr: Koalitionsausschuss einigt sich auf Entlastungspaket

Die Spitzen der Ampel-Koalitionspartner SPD, Grüne und FDP haben sich auf "umfangreiche und entschlossene Maßnahmen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger und zur Stärkung der energiepolitischen Unabhängigkeit" verständigt, wie es aus Koalitionskreisen hieß. Die Koalition habe sich außerdem auf Maßnahmen zur Stärkung der "energiepolitischen Unabhängigkeit" verständigt. Ziel der Bundesregierung ist es, angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine die Abhängigkeit von Gas, Öl und Kohle aus Russland zu verringern. Ein Energieembargo lehnt Berlin ab.

08.07 Uhr: Ukrainische Polizei: Mehr als 290 Tote in Charkiw seit Kriegsbeginn

Seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine sind bei Kämpfen um die Stadt Charkiw im Nordosten des Landes nach Angaben der lokalen Polizei 294 Zivilisten getötet worden. Darunter seien 15 Kinder, teilten die Beamten der zweitgrößten Stadt des Landes im Nachrichtenkanal Telegram mit. Die Menschen verließen kaum ihre Bunker, wo sie Schutz vor den Angriffen suchten. Wohngebäude, Schulen, Krankenhäuser, Versorgungsunternehmen und Betriebe stünden in Flammen. Vor dem Krieg lebten 1,5 Millionen Menschen in Charkiw.

08.00 Uhr: London stellt Ukraine weitere Waffen zur Verfügung

Großbritannien wird der Ukraine Tausende weitere Raketen zur Verfügung stellen. "Das Vereinigte Königreich wird mit unseren Verbündeten zusammenarbeiten, um die militärische und wirtschaftliche Unterstützung der Ukraine und ihre Verteidigung zu stärken, während sie das Blatt in diesem Kampf wenden", sagte der britische Premierminister Boris Johnson.

Die neue britische Hilfe umfasst unter anderem eine Spende von 6.000 weiteren Raketen, einschließlich hochexplosiver Waffen und Panzerabwehrwaffen. Es wurde erwartet, dass Johnson weitere Details bekanntgibt, wenn er zum Nato-Gipfel und zum Treffen der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) reist.

07.54 Uhr: UN-Vollversammlung bereitet weitere Resolution gegen Russlands Ukraine-Krieg vor

Die UN-Vollversammlung bereitet eine weitere Resolution gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine vor. Der Text fordert "die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten der Russischen Föderation gegen die Ukraine, insbesondere aller Angriffe auf Zivilisten und zivile Ziele", wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf den Resolutionsentwurf berichtete. Die 193 UN-Staaten sollten darüber abstimmen.

Die UN-Vertreter der Länder hatten in einer Sondersitzung am Mittwoch über den von Frankreich und Mexiko erarbeiteten Text debattiert. Er wurde zunächst von 88 Ländern unterstützt.

07.37 Uhr: Zukunftshoffnung der Deutschen auf Rekordtief

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ist der Zukunftsoptimismus der Deutschen laut einer Studie auf einen Tiefstwert gesunken. Nur noch 19 Prozent seien für die kommenden zwölf Monate optimistisch gestimmt, so das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Der bisherige Tiefstwert lag 1950 während des Koreakriegs bei 27 Prozent.

Wie die Zeitung berichtete, fühlen sich drei von vier Deutschen durch das russische Vorgehen in der Ukraine persönlich bedroht. Jeder Dritte hält demnach einen Weltkrieg für ein realistisches Szenario. 86 Prozent der Deutschen befürchteten als Folge des Kriegs Versorgungsengpässe bei Energie, 63 Prozent rechneten mit einem Abschwung.

07.12 Uhr: Moskau erhöht Zahl der Luftangriffe

Russland hat nach Angaben des ukrainischen Militärs seine Luftangriffe verstärkt. Binnen 24 Stunden habe man mehr als 250 Einsätze registriert, heißt es im Morgenbericht des ukrainischen Generalstabs. Am Vortag seien es 60 weniger gewesen. Die Hauptziele seien weiterhin Einrichtungen der militärischen und zivilen Infrastruktur in den Gebieten Kiew, Tschernihiw und Charkiw. Moskau gibt dagegen an, nur militärische Ziele anzugreifen.

Am Mittwoch seien zudem elf «feindliche Luftziele» getroffen worden, darunter Flugzeuge, ein Hubschrauber und Marschflugkörper. Genauere Information darüber hole man noch ein, hieß es weiter.

In den von russischen Truppen besetzten Gebieten «terrorisiere» Russland die lokalen Bewohner, die gegen die Besetzung demonstrierten, hieß es weiter. Man setze Einheiten der russischen Nationalgarde ein, um derartige Proteste zu unterbinden. Die Angaben können nicht unabhängig geprüft werden.

07.04 Uhr: Russland verlängert Sperrung von Flughäfen nahe der Ukraine

Russland beschränkt weiterhin seinen zivilen Flugverkehr an der Grenze zum Kriegsgebiet Ukraine. Die seit dem 24. Februar geltende Sperrung von elf Flughäfen der Region wurde bis zum 1. April verlängert. Das teilte die Aufsichtsbehörde Rosawiazija der Agentur Interfax zufolge mit. An der Schwarzmeerküste sei weiter nur der Flughafen Sotschi in Betrieb. Gesperrt sind unter anderem Simferopol auf der Krim und der internationale Flughafen von Rostow am Don. Onlinetracker von Flugbewegungen zeigen seit Kriegsausbruch, dass der Luftraum im russischen Südwesten umflogen wird.

06.50 Uhr: Russland verweist weitere US-Diplomaten des Landes

Russland hat nach Angaben des US-Außenministeriums mit der Ausweisung weiterer Diplomaten der US-Botschaft in Moskau begonnen. Das Ministerium erklärte, es habe eine Liste mit Diplomaten erhalten, die vom russischen Außenministerium zu unerwünschten Personen erklärt worden seien. Wie viele Diplomaten betroffen waren, teilte das Ministerium nicht mit. Die Anordnung führt in der Regel zur Ausweisung der Betroffenen innerhalb von 72 Stunden.

06.42 Uhr: Selenskyj fordert vor Nato-Gipfel "uneingeschränkte Unterstützung"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor dem Nato-Gipfel zur Ukraine "effektive und uneingeschränkte Unterstützung" von dem Militärbündnis eingefordert - einschließlich aller Waffen, die sein Land benötigt, um die russische Invasion abzuwehren. "Wir bitten darum, dass das Bündnis erklärt, dass es der Ukraine uneingeschränkt helfen wird, diesen Krieg zu gewinnen, unser Territorium von den Invasoren zu befreien und den Frieden in der Ukraine wiederherzustellen", sagte er.

06.31 Uhr: Unicef: Viele Kinder in Ukraine traumatisiert

Das UN-Kinderhilfswerk Unicef befürchtet langfristige seelische Folgen für ukrainische Kinder durch den russischen Angriffskrieg. Täglich würden Mädchen und Jungen verwundet oder getötet, "jede Sekunde flieht ein Kind", sagte der deutsche Unicef-Geschäftsführer Christian Schneider der "Augsburger Allgemeinen".

Mehr als 1,5 Millionen Kinder seien bereits in Nachbarländer geflohen, während unzählige in den umkämpften Städten um ihr Leben fürchteten. "Die Kinder sind erschöpft, viele stehen unter Schock und sind traumatisiert." Der Krieg sei eine Katastrophe für die Kinder. "Es wird schon jetzt Jahre dauern, um die tiefen Wunden in den Seelen der Kinder aufzuarbeiten", erklärte Schneider. Sie seien die Hauptleidtragenden dieses Krieges.

06.22 Uhr: Grünen-Europapolitiker fordern Strafzölle für russische Gasimporte

Europapolitiker der Grünen haben die Einführung von drastischen Strafzöllen in Milliardenhöhe auf russische Gasimporte in die Europäische Union gefordert. "Russische Energiekonzerne verdienen sich dumm und dämlich an den Gaslieferungen nach Europa. So lange ein Gasembargo unrealistisch ist, darf die EU nicht zusehen, sondern muss handeln", sagt der Sprecher der deutschen Grünen im EU-Parlament, Rasmus Andresen, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Ein Strafzoll auf russisches Gas würde Russlands Staatseinnahmen mindern und der EU die Möglichkeit geben, mit einem Kriegsfolgen-Fonds Entlastungen zu den hohen Energiekosten und der Asylpolitik zu finanzieren. Der Kriegsfolgen-Fonds könne Entlastungen bei den hohen Energiekosten und die Asylpolitik in der EU finanzieren.

05.05 Uhr: Selenskyj ruft zu Protesten einen Monat nach Beginn russischer Invasion auf

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für Donnerstag zu weltweiten Protesten gegen die russische Invasion in seinem Land aufgerufen. "Geht mit ukrainischen Symbolen auf die Straße, um die Ukraine zu verteidigen, um die Freiheit zu verteidigen, um das Leben zu verteidigen", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Am Donnerstag ist der russische Einmarsch im Nachbarland genau einen Monat her. In der Aufzeichnung ist Selenskyj sichtlich erschöpft in den leeren Straßen Kiews zu sehen. "Die Welt muss den Krieg stoppen", appellierte er. "Kommt aus euren Büros, euren Häusern, euren Schulen und Universitäten", forderte er.