Russland-Ukraine-Krieg: Kann China Putin stoppen?

Aus dem ursprünglichen Plan einer schnellen Einnahme der Ukraine ist für Russlands Präsidenten Putin nichts geworden. Viele besetzte Gebiete konnten die Ukrainer zurück erobern. Jetzt reagiert der Kreml-Chef: Im Donbass finden Scheinreferenden statt und Putin hat die Teilmobilmachung russischer Reservisten ausgerufen. Es ist die erste Mobilmachung in Russland seit dem Zweiten Weltkrieg. Doch Putin scheint die Rechnung ohne Russlands "strategischen Partner" China gemacht zu haben.

China positioniert sich im Russland-Ukraine-Krieg

Binnen weniger Stunden nachdem der Kreml-Chef die Teilmobilmachung verkündete, fordert China Russland und alle beteiligten Parteien auf, einen Waffenstillstand durch Dialog zu erreichen. Jetzt gelte es, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden, die "den legitimen Sicherheitsbedenken aller Parteien Rechnung trägt", ließ das chinesische Außenministerium mitteilen. China sei bereit, eine "konstruktive Rolle" dabei zu spielen.

Damit distanziert sich China erstmalig offiziell von Russland und von der beiderseitig häufig betonten "strategischen Partnerschaft". Denn diese Partnerschaft ist in den vergangenen Monaten in Schieflage geraten, sagen Beobachter. Wenn China jetzt die Geduld mit Putin verlieren sollte, kann das für Russland große Folgen haben.

China und Russland: Achse statt Allianz

Sowohl China als auch Russland eint in ihrer "strategischen Partnerschaft" in erster Linie ein gemeinsames Ziel: Geopolitisch wollen beide Länder ein politisches und wirtschaftliches Gegengewicht zu den USA und dem Westen bilden. Es gebe Übereinstimmungen in geostrategischen Fragen, wie etwa der Rolle der USA und der Nato, "aber wenn es um die konkrete Umsetzung dieser Sichtweisen geht, gibt es deutliche Unterschiede", erläutert Nadine Godehardt von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.

Russlands Krieg gegen die Ukraine schadet auch China

Die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine seien für die Volksrepublik China gerade auch wirtschaftlich deutlich spürbar, sagt Nadine Godehardt. Denn China hat auch mit der Ukraine gehandelt. Außerdem spielt das Land im chinesischen Projekt der Seidenstraße, also einer Handelsroute von China aus über Zentral- und Westasien bis nach Europa, eine wichtige Rolle. Zudem müssen chinesische Unternehmen mit Sekundärsanktionen westlicher Handelspartner rechnen, wenn sie ihre wirtschaftlichen Beziehungen mit Russland aufrechterhalten.

Der russische Angriffskrieg hat diese wirtschaftlichen und politischen Beziehungen gefährdet. China hat kein Interesse daran, dass der Krieg in der Ukraine immer weiter eskaliert, so Asienexpertin Godehart. "Dazu stärker werdende Stimmen in Europa und auch in Deutschland, strategische Abhängigkeiten von China zu reduzieren sowie die damit verbundenen Aufforderungen an Unternehmen zu diversifizieren, wo es geht. All das wird in Peking ganz genau beobachtet," analysiert Nadine Godehardt.

