Ukraine-Ticker: Wieder nächtliche Angriffe auf Charkiw

08.45 Uhr: Ukraine meldet Angriffe mit 131 Drohnen und zwei Raketen

Russland hat der ukrainischen Luftwaffe zufolge in der Nacht mit 131 Drohnen und zwei Iskander-M-Raketen angegriffen. 57 Drohnen seien zerstört worden. 45 Fluggeräte hätten ihr Ziel nicht erreicht, wahrscheinlich aufgrund von elektronischen Störmaßnahmen, teilt das Militär mit. Was mit den übrigen 29 Drohnen passiert ist, erläutert es nicht.

08.00 Uhr: Russland meldet 66 abgefangene ukrainische Drohnen

Russland hat in der Nacht 66 ukrainische Drohnen abgefangen, wie das Verteidigungsministerium mitteilt. 41 Fluggeräte seien an der Grenze über der Oblast Brjansk, 24 über der Oblast Kaluga und eine über der Oblast Kursk zerstört worden. Schäden habe es aufgrund der Angriffe nicht gegeben, teilen die Gouverneure von Brjansk und Kaluga auf sozialen Netzwerken mit.

07.05 Uhr: Russische Angriffe auf Charkiw gehen weiter

Russland hat nach Angaben der Ukraine die zweite Nacht in Folge Angriffe auf die Großstadt Charkiw im Nordosten des Landes gestartet. Dabei seien zwei Menschen verletzt worden, teilt Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram mit. Die Angriffe hätten praktisch die ganze Nacht angedauert. Es seien dadurch Brände in einem Kindergarten und in Wohnhäusern ausgebrochen. Die zweitgrößte Stadt der Ukraine war bereits am Sonntag Ziel russischen Bombardements geworden. Insgesamt starben am Wochenende ukrainischen Behörden zufolge in Charkiw zwei Menschen in Folge der Angriffe, 35 wurden verletzt. Der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Sinehubow, berichtet von einem Raketenangriff auf das bei Charkiw gelegene Kupiansk am Sonntagabend. Dabei seien drei Personen verletzt sowie mehr als zehn Häuser und ein Friedhof zerstört worden.

06.26 Uhr: Trump spricht von "psychologischer Frist bei angestrebtem Waffenstillstand

Trump hat am Sonntag erklärt, dass er "wütend, stinksauer" gewesen sei, als Putin begonnen habe, sich über die Legitimität Selenskyjs auszulassen. Putin bekräftigte diese Woche seine Behauptung, der ukrainische Präsident sei nicht mehr legitimes Staatsoberhaupt, weil seine Amtszeit im vergangenen Jahr abgelaufen ist. Zugleich betonte Trump bei seinem Rückflug nach Washington am Sonntagabend, er pflege eine "sehr gute Beziehung" zu Putin. "Ich glaube nicht, dass er sein Wort zurücknehmen wird", sagte er über Putin. Auf die Frage, ob es für ihn eine Frist für den angestrebten Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine gebe, sagte Trump es gebe eine "psychologische Frist". Wenn er den Eindruck bekomme, an der Nase herumgeführt zu werden, "werde ich nicht glücklich sein", sagte er.

05.01 Uhr: Selenskyj wirft Kreml Desinteresse an Frieden vor

Angesichts fortgesetzter russischer Angriffe gegen ukrainische Städte und Frontabschnitte hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dem russischen Staatschef Wladimir Putin fehlendes Interesse an einer friedlichen Beilegung des Kriegs vorgeworfen. Die Grausamkeit der russischen Angriffe zeigten, wie wenig Putin sich um Diplomatie schere, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache. Er erinnerte an den US-Vorschlag für eine 30-tägige Feuerpause. «Und als Antwort haben wir jeden Tag russische Drohnen, Bomben, Artilleriebeschuss, ballistische Raketen», sagte Selenskyj.

03.35 Uhr: Trump warnt Selenskyj vor Rückzug aus Rohstoff-Deal

US-Präsident Donald Trump hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor einem Rückzieher bei dem geplanten Rohstoff-Abkommen mit den USA gewarnt, das ein Schritt zur Beendigung des Ukraine-Kriegs sein sollte. "Ich sehe, dass er versucht, aus dem Abkommen über Seltene Erden auszusteigen", sagte Trump am Sonntag vor Journalisten im Präsidentenflugzeug Air Force One mit Bezug zum ukrainischen Staatschef. "Und wenn er das tut, dann hat er ein paar Probleme. Große, große Probleme." "Er will Mitglied der Nato sein, aber er wird nie Mitglied der Nato sein. Das versteht er", erklärte Trump zudem.