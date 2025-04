Ukraine-Ticker: Nordkorea bestätigt Truppenentsendung

11.24 Uhr: Russland sagt Nordkorea bei Bedarf Militärhilfe zu

Russland bietet Nordkorea bei Bedarf militärische Unterstützung an, wie die amtliche Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das Präsidialamt in Moskau meldet. RIA zitiert Kreml-Sprecher Peskow mit den Worten, Nordkoreas Beteiligung an den Kämpfen in der russischen Region Kursk habe die Wirksamkeit des gemeinsamen strategischen Partnerschaftsvertrags bewiesen. Nach diesem Abkommen könnte Russland Nordkorea im Gegenzug helfen, falls Unterstützung benötigt würde.

08.59 Uhr: Putin dankt nordkoreanischen Truppen für Einsatz

Der russische Präsident Putin hat den nordkoreanischen Truppen für ihren Einsatz gegen die ukrainischen Streitkräfte in der russischen Region Kursk gedankt. In einer am Morgen vom Kreml veröffentlichten Mitteilung würdigte Putin "den Heldenmut, das hohe Niveau der Spezialausbildung und die Hingabe der koreanischen Kämpfer, die Schulter an Schulter mit den russischen Kämpfern unser Vaterland wie ihr eigenes verteidigt haben".

05.33 Uhr: Nordkorea bestätigt Truppenentsendung nach Russland

Nordkorea hat erstmals bestätigt, dass es Soldaten in den Krieg gegen die Ukraine entsendet hat, um an der Seite Russlands zu kämpfen. Die Staatliche Nachrichtenagentur sprach von dem Befehl durch Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Zuvor bestätigte Moskau den Einsatz nordkoreanischer Soldaten an der Seite der Russen in Kursk. Sowohl Russland als auch Nordkorea erklärten die Kämpfe in der Grenzregion für beendet und sprachen von einer "Befreiung". Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte hingegen, die Kämpfe in den russischen Gebieten Kursk und Belgorod dauerten noch an.

05.00 Uhr: Trump - Habe "gutes Treffen" mit Selenskyj gehabt

US-Präsident Donald Trump hat sein Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als "gutes Treffen" bezeichnet. Man werde nun sehen, was passiert, sagte Trump. Auf die Frage, ob Selenskyj bereit sei, die Schwarzmeer-Halbinsel Krim aufzugeben, sagte Trump nach Angaben der mitreisenden Presse: "Ich denke schon." Das Thema sei bei dem Treffen kurz aufgekommen. An Kremlchef Wladimir Putin gerichtet sagte der Republikaner, dass dieser aufhören solle zu schießen und einen Friedensdeal eingehen.

03.15 Uhr: USA besorgt über Nordkoreas Beteiligung an Russlands Krieg

Die USA sind besorgt über Nordkoreas direkte Beteiligung an Russlands Krieg gegen die Ukraine. "Wir sind weiterhin besorgt über die direkte Beteiligung (Nordkoreas) am Krieg. Nordkoreas Militäreinsatz in Russland und jegliche Unterstützung der Russischen Föderation für Nordkorea im Gegenzug müssen beendet werden", schreibt ein Sprecher des Außenministeriums in einer E-Mail. Nordkorea hatte zuvor erstmals bestätigt, dass es eigene Soldaten auf Seiten Russlands im Krieg mit der Ukraine eingesetzt hat. Das sei auf Befehl von Machthaber Kim Jong Un geschehen, berichtet die nordkoreanische Agentur KCNA.