Ukraine-Ticker: Gespräche über Waffenruhe im Schwarzen Meer

11.57 Uhr: Österreichs Verfassungsschutz deckt russische Desinformationskampagne auf

In Österreich haben Ermittler des Verfassungsschutzes eine umfangreiche russische Desinformationskampagne aufgedeckt. Im Zentrum der Ermittlungen steht eine bulgarische Staatsangehörige, die verdächtigt wird, im Auftrag Russlands Spionage betrieben und aktiv an der Verbreitung gezielter Falschinformationen gegen die Ukraine mitgewirkt zu haben. Das teilte die beim Innenministerium angesiedelte Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) mit. Ziel der Kampagne sei es gewesen, die öffentliche und politische Meinung zugunsten Russlands und zum Nachteil der Ukraine zu beeinflussen. Die Verdächtige sei geständig, insbesondere im Jahr 2022 für die Zelle tätig gewesen zu sein.

11.56 Uhr: Bundesregierung erwartet Beschlüsse bei Ukraine-Treffen in Paris

Die Bundesregierung erwartet, dass es beim erneuten Ukraine-Treffen europäischer Staaten in Paris am Donnerstag auch Beschlüsse geben wird. "Es soll Schlussfolgerungen geben, auf die man sich verständigen wird", sagte Regierungssprecher Hebestreit mit Blick auf das Treffen, zu dem auch Kanzler Scholz reisen wird. Thema werde unter anderem die Abstimmung unter den Europäern über die laufenden Gespräche zwischen den USA und Russland in Saudi-Arabien sein. Die genaue Teilnehmerliste müsse der französische Gastgeber bekanntgeben, sagte Hebestreit.

11.51 Uhr: Kreml - Putin übergab "persönliches Geschenk" für Trump

Der russische Präsident Putin hat dem US-Sondergesandten Witkoff in Moskau vorige Woche ein nach Kremlangaben "absolut persönliches Geschenk" für seinen Amtskollegen Trump überreicht. Kremlsprecher Peskow sagte nicht, was genau Putin dem US-Präsidenten geschenkt habe. Witkoff hatte laut US-Medien erzählt, dass es sich um ein Porträt Trumps handelte, gemalt von einem prominenten russischen Künstler.

Peskow sagte dazu, weil das Geschenk persönlich sei, gebe es keine weiteren offiziellen Informationen; es sei denn, Putin selbst äußere sich dazu. Der Kremlchef hatte in der Vergangenheit erklärt, dass er Trump bewundere.

11.16 Uhr: Russland wehrt erneuten Angriff auf Öllager ab

Die Ukraine hat nach russischen Angaben das Öllager in der südrussischen Oblast Krasnodar mit einer Drohne angegriffen. Die Drohne sei von der russischen Flugabwehr abgeschossen worden und sei etwa sieben Kilometer von dem Lager entfernt eingeschlagen, teilt das Verteidigungsministerium mit. Das Lager, das in der Nähe des Dorfes Kawkasskaja an einer Eisenbahnstrecke liegt, war bereits am 17. Februar angegriffen worden und dabei in Brand geraten. Derzeit laufen die Reparaturarbeiten.

11.10 Uhr: Russland - Lösung für Ukraine-Konflikt nötig

Russland und die USA sind sich nach Aussagen des russischen Präsidialamtes einig, dass auf eine Lösung des Ukraine-Konflikts hingearbeitet werden müsse. Allerdings müssten noch viele Aspekte geklärt werden, sagt Sprecher Dmitri Peskow. Bei den Gesprächen in Riad stünden technische Fragen im Mittelpunkt. Dabei gehe es auch um die Sicherheit der Schifffahrt auf dem Schwarzen Meer.

08.10 Uhr: Ukraine - 57 von 99 russischen Drohnen abgefangen

Die ukrainische Luftwaffe hat eigenen Angaben zufolge 57 von 99 russischen Drohnen abgefangen. 36 Drohnen hätten ihr Ziele nicht erreicht. Zu den übrigen sechs Drohnen äußerte sich die Luftwaffe nicht.

08.00 Uhr: Gespräche USA-Russland in Riad soll um 08.00 Uhr starten

Die Gespräche der Delegationen aus Russland und den USA in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad zur Beendigung des Ukraine-Kriegs sollen nach russischen Angaben um 08.00 Uhr MEZ beginnen. Dies meldet die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf eine nicht genannte Quelle. Nach US-Angaben soll es auch um eine Feuerpause im Schwarzen Meer gehen. Am Sonntag hatte die US-Delegation bereits mit Vertretern der Ukraine beraten. Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow, der die Delegation seines Landes leitet, sprach anschließend von "konstruktiven" Beratungen, die sich auf den Energiesektor konzentriert hätten.

07.27 Uhr: Hackerangriff auf Online-Systeme von ukrainischer Bahn

Die Online-Systeme der ukrainischen Bahn sind nach Angaben des Unternehmens Ziel eines groß angelegten Hackerangriffs geworden. Derzeit werde daran gearbeitet, die Systeme wieder zum Laufen zu bringen, teilte die Bahn Ukrsalisnytsia auf Telegram mit. Der Zugverkehr sei nicht betroffen, Verspätungen gebe es keine.

06.18 Uhr: Russland - 28 ukrainische Drohnen abgefangen

Russlands Luftverteidigung hat nach russischen Angaben in der Nacht 28 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört. Zwölf Drohnen seien über der Grenze zur Region Kursk und der südrussischen Region Rostow abgeschossen worden, teilte das russische Verteidigungsministerium auf Telegram mit. Vier weitere Drohnen seien über der Halbinsel Krim, Krasnodar und über dem Meer abgefangen worden.

03.43 Uhr: Brand in russischem Öllager noch nicht gelöscht

Feuerwehrleute kämpfen den fünften Tag in Folge gegen ein Feuer in einem Öllager in der russischen Region Krasnodar. Ausgelöst wurde der Brand den örtlichen Behörden zufolge durch einen ukrainischen Drohnenangriff. "Einer der Tanks und Ölprodukte in der Anlage brennen", schreibt die Behörde auf Telegram. Eine Stellungnahme der Ukraine gibt es nicht.

03.24 Uhr: Russland fliegt erneut Luftangriffe auf Kiew

Russland fliegt die dritte Nacht in Folge Luftangriffe auf Kiew. Bei den Angriffen wurden den örtlichen Behörden zufolge eine Person verletzt und mehrere Häuser in der Region um die ukrainische Hauptstadt beschädigt. Ein 37-jähriger Mann habe Schrapnellwunden am Oberkörper und am Kopf erlitten, schrieb der Gouverneur der Region auf Telegram. Russland äußerte sich zu den Angriffen nicht.

01.07 Uhr: US-Delegation will über Waffenruhe im Schwarzen Meer sprechen

Nach Gesprächen mit der Ukraine wird eine US-Delegation heute in Riad mit russischen Vertretern zusammentreffen. Dabei soll es nach Angaben des Weißen Hauses um eine Waffenruhe im Schwarzen Meer gehen, um einen ungehinderten Schiffsverkehr zu ermöglichen. Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Mike Waltz, sagt in der CBS-Sendung "Face the Nation", die Delegationen der USA, Russlands und der Ukraine seien an demselben Ort in Riad untergebracht. Bei den unterschiedlichen Treffen werde man auch über "Kontrollinien" zwischen Russland und der Ukraine und über "vertrauensbildende Maßnahmen" sprechen.