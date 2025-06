Ukraine-Ticker: Kiew meldet massive russische Angriffe

09.30 Uhr: Selenskyj kündigt noch für Montag Besuch in Großbritannien an

Der ukrainische Präsident Selenskyj will noch am Montag zu einem Staatsbesuch nach Großbritannien reisen. Bei den Gesprächen soll es um die Verteidigung der Ukraine und zusätzlichen Druck auf Russland gehen. "Wir werden auch über neue und wirksame Schritte verhandeln, um den Druck auf Russland wegen dieses Krieges zu erhöhen und den Angriffen ein Ende zu setzen", kündigte Selenskyj auf der Online-Plattform X an.

07.53 Uhr: Mindestens fünf Tote bei russischen Angriffen in Region Kiew

Bei russischen Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und ihre Umgebung sind nach Behördenangaben in der Nachtmindestens fünf Menschen getötet worden. Im Bezirk Schewtschenkiwskyj im Westen Kiews sei ein Hochhaus teilweise zerstört worden, erklärte Innenminister Ihor Klymenko. Vier Menschen seien dabei getötet worden. Ein weiteres Todesopfer gab es demnach im südlich von Kiew gelegenen Bila Zerkwa. Rund 20 Menschen seien zudem verletzt worden.

06.18 Uhr: Behörden in Kiew melden massive russische Angriffe

Die ukrainische Hauptstadt Kiew und ihre Umgebung sind in der Nacht zu Montag erneut Ziele heftiger russischer Drohnenangriffe geworden. Es gab eine Tote, teilte Mykola Kalaschnyk von der Kiewer Militärverwaltung mit. Zwei Verletzte wurden ihm zufolge ins Krankenhaus eingeliefert, weitere Verletzte würden vor Ort medizinisch versorgt. Zuvor hatte der Chef der Kiewer Militärverwaltung, Timur Tkatschenko, einen weiteren russischen Angriff auf Kiew gemeldet.

Wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten, waren in Kiew starke Explosionen zu hören. Sie hörten zudem das Geräusch einer über dem Stadtzentrum kreisenden Drohne sowie Schüsse.

Nach Angaben von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko wurden zwei Menschen im Kiewer Stadtteil Solomjanskyj ins Krankenhaus gebracht. Die Militärverwaltung meldete später mindestens zwei weitere Verletzte nahe einer Metrostation im Bezirk Swjatotschyn.

04.31 Uhr: Russischer Drohnenangriff auf Kiew verletzt fünf Menschen

Nach einem russischen Drohnenangriff in der Nacht auf Kiew sind nach Angaben der ukrainischen Behörden mindestens fünf Zivilisten verletzt worden. Außerdem habe der Angriff Brände in Wohngebieten ausgelöst. Zusätzlich sei der Eingang zu einer Metrostation beschädigt worden. U-Bahn-Stationen werden in der Ukraine bei russischen Angriffen als Bombenschutzräume genutzt.

00.43 Uhr: Angriffe auf ukrainische Hauptstadt - Menschen sollen in Schutzräume

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach ukrainischen Angaben in der Nacht erneut Ziel heftiger russischer Angriffe geworden. "Ein weiterer massiver Angriff auf die Hauptstadt. Möglicherweise mehrere Wellen feindlicher Drohnen", erklärte der Chef der Kiewer Militärverwaltung, Timur Tkatschenko. Die Einwohner wurden aufgefordert, in den Schutzräumen zu bleiben.