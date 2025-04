Ukraine-Ticker: Russlands Angriff auf Sumy sorgt für Entsetzen

09.03 Uhr: Russischer Angriff auf Sumy sorgt weltweit für Entsetzen

Nach dem verheerenden russischen Angriff auf die ukrainische Stadt haben sich Politiker aus zahlreichen Ländern entsetzt geäußert. Der designierte Bundeskanzler Merz sprach am Abend in der ARD von einem schweren Kriegsverbrechen, das an Perfidität nicht mehr zu überbieten sei. Auch der US-Sondergesandte für die Ukraine, Kellogg, betonte, die Attacke gegen zivile Ziele überschreite die Grenzen des Anstands. Frankreichs Präsident Macron erklärte, es sei nun dringend notwendig, Russland eine Waffenruhe aufzuerlegen. Die russische Armee hatte gestern Morgen zwei ballistische Raketen auf das Zentrum der ostukrainischen Stadt Sumy abgefeuert. Dabei wurden mindestens 30 Menschen getötet, über 100 wurden verletzt. Nach Angaben der ukrainischen Regierung hatten die Geschosse auch Sprengsätze mit Streumunition getragen. Es handelt sich um einen der schwersten russischen Lutschläge auf die Ukraine in diesem Jahr.

08.21 Uhr: Baerbock – Putin will Ukraine weiter vernichten

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat Russland scharf für den Raketenangriff auf die nordukrainische Stadt Sumy kritisiert. "Der furchtbare Angriff macht deutlich, dass der russische Präsident weiter die Ukraine vernichten will", sagt Baerbock vor einem Treffen der EU-Außenminister. "Verstärkter Schutz der Ukraine ist Friedenspolitik." Je breiter die Unterstützung weltweit sei, desto wahrscheinlich sei es, dass man einer Friedenslösung näher komme, fügt sie in Anspielung auch auf die USA hinzu.

08.13 Uhr: UN-Generalsekretär fordert Waffenstillstand im Ukraine-Krieg

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat Russland und die Ukraine erneut zu einem dauerhaften Waffenstillstand aufgerufen. Auf der Plattform X bekräftigte er die Unterstützung der Vereinten Nationen für "sinnvolle Bemühungen um einen gerechten, dauerhaften und umfassenden Frieden, der die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine vollständig wahrt". Er sei zutiefst beunruhigt über den russischen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Sumy: "Angriffe auf Zivilisten sind nach internationalem Recht verboten und müssen sofort beendet werden."

Laut ukrainischen Angaben waren am Sonntag im Stadtzentrum von Sumy mehr als 30 Zivilisten von zwei russischen Raketen getötet worden. Es gebe 117 Verletzte. Einer Statistik der UN-Beobachtungsmission in der Ukraine zufolge kamen seit Russlands Angriff im Februar 2022 mehr als 12.000 Zivilisten in dem Land ums Leben.

06.15 Uhr: Russland – Mehr als 50 ukrainische Drohnen abgeschossen

Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht 52 ukrainische Drohnen zerstört. Allein 33 Drohnen seien über der Grenzregion Brjansk abgeschossen worden, teilt das Verteidigungsministerium mit. Zehn weitere Drohnen seien über der südwestlichen Region Orel und die anderen über den Regionen Kursk, Tula, Kaluga und Belgorod abgefangen worden.

Mehr als 30 Tote: Russischer Raketenschlag sorgt für Entsetzen

05.36 Uhr: Trump – Russischer Angriff auf Sumy wohl ein "Irrtum"

US-Präsident Donald Trump erklärt auf Anfragen, es sei ihm gesagt worden, dass es sich bei dem russischen Angriff auf Sumy mit 34 Toten um einen Irrtum gehandelt habe. Weitere Details gibt er dazu nicht an. Doch er fügt hinzu, der Angriff sei eine "schreckliche Sache" gewesen.

02.37 Uhr: Selenskyj lädt US-Präsident Trump zu Besuch in der Ukraine ein

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat US-Präsident Donald Trump aufgefordert, in die Ukraine zu reisen, um sich ein Bild der durch den russischen Angriffskrieg verursachten Zerstörung zu machen. "Wir möchten, dass Sie kommen und sich das ansehen", sagte Selenskyj in einem im US-Sender CBS ausgestrahlten Interview an den US-Präsidenten gerichtet. "Bevor Sie irgendwelche Entscheidungen treffen oder Verhandlungen führen - kommen Sie und sehen Sie sich die Menschen, Zivilisten, Soldaten, Krankenhäuser, Kirchen und Kinder an, die zerstört oder tot sind", so Selenskyj. Bei einem Besuch in der Ukraine würde Trump verstehen, "was (der russische Präsident Wladimir) Putin getan hat".

01.49 Uhr: Mehrere Verletzte nach Drohnenattacke auf Odessa

Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa sind nach Behördenangaben fünf Menschen verletzt worden. Auch eine medizinische Einrichtung sei beschädigt worden.