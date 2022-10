Ukraine-Ticker: Weber: Durch Atom-Drohungen nicht beirren lassen

07.49 Uhr: Schwere Explosionen im Zentrum von Kiew

Nach monatelanger relativer Ruhe haben am Montagmorgen zwei Explosionen die ukrainische Hauptstadt Kiew erschüttert. Im Stadtzentrum habe es mehrere Einschläge gegeben, berichteten Bürgermeister Witali Klitschko, Journalisten berichteten von mehreren Explosionen. Zuvor hatte der Vizechef des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, der Ukraine Vergeltung für die Explosionen auf der für Russland strategisch wichtigen Krim-Brücke angedroht.

07.48 Uhr: Gaspreiskommission beendet Klausur - Laut Ministerium "erfolgreich"

Die Expertenkommission zu Gas und Wärme hat ihre Klausur am frühen Montagmorgen nach rund 35 Stunden "erfolgreich" beendet. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mit. "Die Kommission hat eine Reihe von Empfehlungen an die Bundesregierung erarbeitet und einstimmig verabschiedet", hieß es. Erwartet wird eine Empfehlung zu einer Gaspreisbremse, Insider berichteten, die Kommission habe sich auf Vorschläge für eine Dämpfung des Anstiegs der Gaspreise verständigt

Die drei Vorsitzenden des Gremiums wollen die Empfehlungen am Vormittag in einem Zwischenbericht an die Bundesregierung überreichen. Die Bundesregierung werde sich «sofort und intensiv» mit den Vorschlägen beschäftigen, hatte ein Regierungssprecher am Freitag gesagt.

06.56 Uhr: IT-Sicherheitsexperte - Bahn-Sabotage könnte mit Pipeline-Anschlägen zusammenhängen

IT-Sicherheitsexperten zufolge könnte es sich bei der gezielten Sabotage am Kabelnetzwerk der Deutschen Bahn um einen Testlauf gehandelt haben. "Es könnte nur ein Testdurchlauf gewesen sein, um die Auswirkungen einer solchen Sabotage zu sehen", sagte Michael Wiesner, Sprecher des Expertengremiums Arbeitsgruppe Kritische Infrastrukturen (AG Kritis) den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die zwei in Berlin und Herne durchtrennten Kabel zeigten, "dass es sich um koordiniertes Vorgehen handelt", so der AG-Kritis-Sprecher und IT-Sicherheitsberater.

Neben einem möglichen Testlauf sei auch ein Zusammenhang mit der mutmaßlichen Sabotage an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 oder mit der Zerstörung der Krim-Brücke denkbar, sagte Wiesner. Ebenso könnte der Zeitpunkt explizit gewählt worden sein, etwa aufgrund von Großveranstaltungen wie der AfD-Demonstration in Berlin oder den Bundesliga-Fußballspielen am Wochenende.

06.47 Uhr: UN-Vollversammlung befasst sich mit Annexionen

In einer Dringlichkeitssitzung will sich heute die UN-Vollversammlung mit der Annexion von vier ukrainischen Regionen durch Russland befassen. Dabei wird der Entwurf einer Resolution debattiert, mit der die Annexion von Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja und die vorangehenden Scheinreferenden für den Anschluss an Russland verurteilt werden sollen. Eine Abstimmung über die Resolution wird im Laufe der Woche erwartet. Russland hatte Ende September im UN-Sicherheitsrat eine Resolution zur Verurteilung der Annexionen per Veto verhindert. In der UN-Vollversammlung, in der alle 193 UN-Mitgliedstaaten vertreten sind, hat Russland dagegen kein Vetorecht.

06.08 Uhr: Memorial-Mitbegründerin - Nur Sieg der Ukraine bringt Frieden

Die Mitgründerin der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, Irina Scherbakowa, sieht durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine den Weltfrieden bedroht. "Ich bin überzeugt, dass dieser Krieg nur mit dem Sieg der Ukraine beendet werden kann. Nur das kann uns den Frieden geben", sagte die Historikerin am Sonntagabend in der Leipziger Nikolaikirche bei der traditionellen "Rede zur Demokratie" zum Leipziger Lichtfest im Gedenken an die Friedliche Revolution 1989. Memorial zählt zu den diesjährigen Trägern des Friedensnobelpreises.

03.45 Uhr: Verletzte bei Kämpfen in Saporischschja

Die Kämpfe in der ukrainischen Stadt Saporischschja haben auch in der Nacht angehalten. "Infolge eines Raketenangriffs im Zentrum von Saporischschja wurde erneut ein mehrstöckiges Wohnhaus zerstört", schreibt der Gouverneur der Region, Oleksandr Staruchin, in der Messaging-App Telegram: "Es gibt Verletzte."

01.30 Uhr: Weber: Atom-Drohungen dürfen nicht unser Handeln bestimmen

Der Westen sollte sich nach Ansicht des Chefs der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, nicht von den Atom-Drohungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin beirren lassen. "Die atomaren Drohungen Putins müssen wir ernst nehmen, aber sie dürfen nicht unser Handeln bestimmen", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Entscheidungen im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine müssten stattdessen geleitet sein von "Grundprinzipien wie Menschenrechte, das Selbstverteidigungsrecht eines Staates und die regelbasierte Werteordnung", sagte Weber.

Der Kreml hat in Verbindung mit dem Angriffskrieg in der Ukraine wiederholt indirekt mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Putin hatte etwa angekündigt, zum Schutz Russlands alle zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen.

00:01 Uhr: Ex-Kremlchef Medwedew - "Terroristen müssen zerstört werden"

Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew hat nach der schweren Explosion auf der Krim-Brücke die Vernichtung der Verantwortlichen gefordert. "Alle Berichte und Schlussfolgerungen sind gemacht. Russlands Antwort auf dieses Verbrechen kann nur die direkte Vernichtung der Terroristen sein", sagte Medwedew, der mittlerweile Vize des russischen Sicherheitsrates ist, der kremlnahen Journalistin Nadana Friedrichson. Am Samstagmorgen hatte eine Explosion die 19 Kilometer lange Brücke erschüttert, die Russland und die 2014 von Moskau annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim verbindet.