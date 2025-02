Ukraine-Ticker: Selenskyj kommt zu Münchner Sicherheitskonferenz

10.52 Uhr: Heusgen bestätigt Selenskyj-Teilnahme an Sicherheitskonferenz

Der ukrainische Präsident Selenskyj wird nach Angaben des MSC-Chefs Christoph Heusgen an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen. Selenskyj werde nach München kommen, sagt Heusgen. Da auch US-Vizepräsident J.D. Vance und der US-Sonderbeauftragte Keith Kellogg an der Konferenz teilnähmen, gehe er davon aus, dass am Rande Gespräche zur Zukunft der Ukraine stattfinden würden. "Ob jetzt bei der Konferenz ein Plan bekanntgegeben wird, das lasse ich mal dahingestellt", fügt er zu Spekulationen hinzu, dass Kellogg in München einen Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs verkünden könnte.

07.31 Uhr: Selenskyj empfiehlt Europa Energie-Unabhängigkeit von Moskau

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Europa aus Anlass der Abkopplung der baltischen Staaten vom russischen Stromnetz zu noch mehr Energie-Unabhängigkeit von Russland aufgerufen. "Moskau wird nicht mehr in der Lage sein, Energie als Waffe gegen die baltischen Staaten einzusetzen", sagte er in seiner abendlichen Videoansprache zu dem Schritt Estlands, Lettlands und Litauens. Europa sei nunmehr mehr zusammengewachsen. "Das ist der Weg, den wir alle in Europa gehen müssen - wir alle auf dem Kontinent", sagte Selenskyj weiter. Das gelte vor allem für die Länder Mitteleuropas, die noch Verträge mit Russland haben. "Wir müssen mehr mit Amerika zusammenarbeiten - LNG-Gas, Öl, wir müssen mehr mit unseren Partnern in den Nachbarländern der Europäischen Union, in dieser Region, zusammenarbeiten, um die notwendige Energie zu importieren."

06.35 Uhr: Russland - Über Nacht 15 ukrainische Drohnen abgeschossen

Luftabwehreinheiten haben laut russischem Verteidigungsministerium in der Nacht 15 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört. Sieben der Drohnen seien über der südlichen Region Krasnodar abgeschossen worden, während die übrigen über mehreren anderen Regionen im Süden und Westen Russlands abgefangen worden seien, teilte das Ministerium über die Messaging-App Telegram mit.

02.55 Uhr: Russischer UN-Gesandter wartet auf "angemessene Signale" aus Washington

Der russische Gesandte bei den Vereinten Nationen (UN), Wassili Nebensja, erklärt, Russland warte auf "angemessene Signale" aus Washington bezüglich der Kontaktaufnahme mit Moskau. Nebensja sagte der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA, Russland sei zu Gesprächen mit den USA über die Ukraine auf gleichberechtigter Basis bereit. In einem Interview mit der "New York Post" sagte Trump an Bord der Air Force One, dass er besser nicht erzählen werde, wie oft er und der russische Präsident schon gesprochen hätten. Kreml-Sprecher Peskow erklärte, er könne den Bericht weder bestätigen noch dementieren.

01.05 Uhr: Klitschko meldet erneuten Drohnenangriff auf Kiew

Russland hat Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge in der Nacht erneut mit Drohnen die ukrainische Hauptstadt Kiew angegriffen. Der Angriff habe ein Feuer in einem der Stadtteile ausgelöst und Rettungskräfte seien bereits vor Ort, so Klitschko über die Messaging-App Telegram.

00.05 Uhr: Trump - USA machen Fortschritte in Ukraine-Gesprächen mit Russland

US-Präsident Trump sagt, er glaube, die USA machten Fortschritte in ihren Gesprächen mit Russland über den Krieg in der Ukraine. Über Details wolle er sich nicht äußern. Er erwarte aber weitere Gespräche mit dem russischen Präsidenten Putin. Zur rechten Zeit werde er sich auch mit Putin persönlich treffen.