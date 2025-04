Ukraine-Ticker: Rohstoffdeal - Verhandlungen wohl diese Woche

11.17 Uhr: Russisches Gericht verkürzt Haftstrafe von US-Soldaten

Ein russisches Gericht hat eine fast vierjährige Haftstrafe eines US-Soldaten um sieben Monate verkürzt. Nach Berichten russischer Nachrichtenagentur entschied das Berufungsgericht zugunsten des Soldaten Gordon Black, der wegen Diebstahls und angeblicher Todesdrohungen gegenüber seiner damaligen Freundin verurteilt worden war. Black ist einer von mehreren US-Bürgern, die derzeit in Russland in Haft sitzen.

09.13 Uhr: Unterhändler verhandeln wohl über Rohstoff-Abkommen

Ein ukrainisches Team wird Anfang dieser Woche in die USA reisen, um das von US-Präsident Trump gewünschte Abkommen über den Zugang der USA zu seltener Rohstoffe zu verhandeln. Dies sagt ein mit dem Vorgang vertrauter ukrainischer Informant der Nachrichtenagentur Reuters. Wirtschaftsministerin Julia Swyrydenko sagte der Nachrichtenagentur AP, ein Entwurf der amerikanischen Seite zeige, dass die USA weiterhin gemeinsame Investitionen planten. Der Delegation aus Kiew sollen Vertreter der Ministerien für Wirtschaft, Außenpolitik, Justiz und Finanzen angehören.

07.34 Uhr: Russland meldet Abwehr von 19 ukrainischen Drohnen

In der Nacht hat die russische Luftabwehr nach Angaben des Verteidigungsministeriums 19 ukrainische Drohnen abgefangen. 13 Drohnen seien über dem Asowschen Meer im Südwesten Russlands abgeschossen worden. Die übrigen Drohnen seien über den Regionen Krasnodar und Brjansk sowie über der Halbinsel Krim zerstört worden. Regionale Behörden in der Region Krasnodar melden allerdings, Schienenverbindungen der Eisenbahn seien durch eine Drohne beschädigt worden.

06.20 Uhr: Elektronikkonzern LG produziert wieder in Russland

Drei Jahre nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine sind in einer Moskauer Fabrik des Elektronikkonzerns LG die Maschinen zur Produktion von Waschmaschinen und Kühlschränken wieder angelaufen. Vorerst testweise. Es gehe darum, nach mehrjährigem Stillstand Rost vorzubeugen, da es nun Anzeichen auf ein mögliches Kriegsende gebe, sagte ein Sprecher des südkoreanischen Konzerns russischen Medien dazu.

03.30 Uhr: Würzburger Delegation zu Besuch in ukrainischer Partnerstadt

Eine Delegation der Stadt Würzburg ist derzeit zu Besuch in der ukrainischen Partnerstadt Lwiw. Für Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) ist es bereits der vierte Besuch, seitdem die Partnerschaft vor etwas mehr als zwei Jahren besiegelt wurde. Der Delegation gehören auch Stadträte, Mitarbeiter der Verwaltung und Vertreter der Uniklinik Würzburg an. In Lwiw wollen sie sich vor allem mit den Verantwortlichen verschiedener Hilfsprojekte austauschen, die aus Würzburg unterstützt werden.