Ukraine-Ticker: Russland stellt gefangene Soldaten vor Gericht

07.08 Uhr: Ukraine - Russische Luftangriffe auf Krywyj Rih und Odessa

Die russischen Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben am Morgen zwei Industrieanlagen in Krywyj Rih angegriffen. Drei Raketen seien in zwei Unternehmen eingeschlagen, die nichts mit dem Militär zu tun hätten, teilte der Bürgermeister der zentralukrainischen Stadt, Olexandr Wilkul, auf Telegram mit. Ein 38-jähriger Mann sei verletzt worden. "Die Zerstörung ist erheblich", schreibt Wilkul in der Nachrichten-App Telegram.

Auch die Hafenstadt Odessa im Süden wurde angegriffen. Die Luftabwehr habe alle 18 russischen Drohnen abgeschossen, die sich der Region genähert hätten, teilten die örtlichen Behörden mit. Auch die Behörden auf der von Russland kontrollierten Halbinsel Krim meldeten einen Drohnenangriff, neun ukrainische Drohnen seien abgeschossen worden.

06.37 Uhr: Wirtschaft warnt vor "Bürokratiemonster" im Kampf gegen Sanktions-Umgehungen

Der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft hat im Zusammenhang mit der EU-Sanktionsdebatte gegen Russland vor einem neuen "Bürokratiemonster" gewarnt. "Jedes sanktionierte Gut, das Russland erreicht, ist eines zu viel", sagte die neue Vorsitzende des Ostausschusses, Cathrina Claas-Mühlhäuser, am Mittwochabend in Berlin: "Aber eine verschärfte Sanktionsdurchsetzung darf den Ausbau von Wirtschaftsbeziehungen zu Osteuropa und Zentralasien nicht konterkarieren."

Hintergrund sind die laufenden Verhandlungen der 27 EU-Länder über ein elftes EU-Sanktionspaket gegen Russland. Dabei soll der Kampf gegen Sanktionsumgehungen durch Firmen in Drittstaaten im Fokus stehen. Firmen in Ländern wie der Türkei, Kasachstan oder Armenien werden verdächtigt, sanktionierte Waren aus der EU zu importieren, um sie dann nach Russland weiterzuverkaufen. Claas-Mühlhäuser betonte, dass auch der Ostausschuss gegen Umgehung von Sanktionen sei, "pauschale Verdächtigungen" gegen Partnerländer seien aber "wenig zweckdienlich".

04.10 Uhr: Tass - IAEA-Inspektion des AKW Saporischschja soll heute stattfinden

Russland rechnet mit einem Besuch des Chefs der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, im von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja noch am Donnerstag. "Wir können mit großer Sicherheit sagen, dass die IAEA-Delegation unter der Leitung von Grossi noch am Donnerstag stattfinden wird", sagte ein Vertreter des russischen Betreibers Rosenergoatom der Nachrichtenagentur Tass. Grossi hatte aus Sicherheitsgründen die Inspektion um einen Tag wegen der schweren Kämpfe in der Südukraine verschoben.

02.23 Uhr: Russland macht gefangenen ukrainischen Soldaten den Prozess

Mehr als 20 in Gefangenschaft geratene ukrainische Soldaten und Angehörige der Armee sind in Russland vor Gericht gestellt worden. Die Soldaten gehörten dem Asow-Regiment an, einer Eliteeinheit des ukrainischen Militärs, die in der Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer gegen russische Truppen gekämpft hatte. Der Prozess gegen sie begann am Mittwoch in Südrussland.

Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen Haftstrafen zwischen 15 Jahren und lebenslänglich. Insgesamt 24 Personen wurden angeklagt. Zwei von ihnen waren im Rahmen eines Gefangenenaustauschs gegen russische Kriegsgefangene ausgetauscht worden. Unter den übrigen 22 Angeklagten sind acht Frauen, die Berichten zufolge als Köchinnen für das Asow-Regiment gearbeitet hatten. Die russischen Behörden haben das Bataillon als terroristische Vereinigung eingestuft. Den Angeklagten wird die Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung und die Teilnahme an einer Aktion zum Sturz der von Russland unterstützten Behörden in der Region Donezk vorgeworfen.

00.14 Uhr: Selenskyj fordert raschen Nato-Beitritt

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs einmal mehr einen zügigen Nato-Beitritt seines Landes gefordert. Er habe mit Polens Präsident Andrzej Duda eine gemeinsame Linie für den Nato-Gipfel in Vilnius im Juli besprochen, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. "Dies ist genau der Moment, in dem die russischen Annahmen, dass jemand in der Nato immer noch Angst vor Russland hat, völlig zunichte gemacht werden sollten", sagte er.

Ängste und falsche Rücksichtnahme gegenüber Moskau befeuerten "die aggressiven Ambitionen Russlands", sagte Selenskyj. Die Ukraine habe jedoch gezeigt, wie diese Aggression zu neutralisieren sei - und damit auch zur Stärkung der Nato beigetragen.