Ukraine-Ticker: Massiver russischer Drohnenangriff auf Charkiw

09.22 Uhr: Russischer Drohnenangriff nur zum Teil abgewehrt

Die Ukraine hat einen russischen Drohnenangriff in der Nacht nur teilweise abwehren können. Die ukrainische Luftwaffe teilte am Morgen in Kiew mit, von 86 georteten russischen Kampfdrohnen seien 42 abgeschossen worden. Weitere 26 Drohnenattrappen ohne Sprengstoff seien niedergegangen, ohne Schaden anzurichten. Einschläge habe es aber in den Gebieten Charkiw, Sumy, Tschernihiw und Dnipropetrowsk gegeben. Solche Militärangaben sind nicht im Detail überprüfbar, sie vermitteln aber jeweils einen Eindruck vom Ausmaß der Angriffe. Demnach setzte die russische Armee auch eine ballistische Rakete Iskander-M ein, die nicht abgefangen werden konnte.

06.06 Uhr: Cohn-Bendit fordert Beteiligung der Bundeswehr an Ukraine-Einsatz

Der deutsch-französische Grünen-Politiker Daniel Cohn-Bendit hat eine Beteiligung der Bundeswehr an einem möglichen Ukraine-Einsatz gefordert. "Deutschland muss seine Verantwortung für Frieden und Sicherheit in Europa genauso übernehmen, wie die Franzosen, die Engländer und andere", sagte Cohn-Bendit in einem AFP-Gespräch. Auf die Frage, ob das auch die Entsendung von Soldaten umfasse, erwiderte er: "Warum nicht?". Deutschland beteilige sich schon jetzt mit Soldaten, wenn es Brigaden nach Litauen schicke. Cohn-Bendit begrüßt die Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, gemeinsam mit dem britischen Premierminister Keir Starmer eine "Koalition der Willigen" zur Unterstützung der Ukraine auf den Weg zu bringen.

04.21 Uhr: Selenskyj: USA bleiben wichtiger Partner Kiews

Trotz einiger Dissonanzen zwischen Washington und Kiew sieht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die USA weiterhin als wichtigen Partner seines Landes. "Wenn Amerika stark bleibt und nicht nachgibt, werden wir unsere Position auch halten", sagte er zum Stand der aktuellen Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg in Paris in einem Interview verschiedener europäischer Medien, darunter der ARD. "Es ist wichtig, dass auch unsere Partner stark bleiben."

03.31 Uhr: Unterstützer der Ukraine beraten in Paris über Militärkonzept

Bei einem Gipfeltreffen zur Unterstützung der Ukraine heute (10.00 Uhr) soll es um Sicherheitsgarantien für den Fall einer Waffenruhe zwischen Kiew und Moskau gehen. Zu den Beratungen der sogenannten "Koalition der Willigen" in Paris werden Spitzenvertreter aus 31 Ländern erwartet, wie der Élysée-Palast mitteilte. Festgezurrt werden soll ein mehrschichtiges Konzept militärischer Garantien und Hilfen für die Ukraine, das unter Federführung von Frankreich und Großbritannien erarbeitet wird. Für Deutschland reist der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz an. Auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj werden erwartet.

03.14 Uhr: Nordkorea unterstützt Russland mit weiteren 3.000 Soldaten

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben in diesem Jahr weitere 3.000 Soldaten nach Russland entsandt. Schätzungsweise seien zwischen Januar und Februar "weitere 3.000 Soldaten als Verstärkung entsandt" worden, teilte der südkoreanische Generalstab mit. Von den ursprünglich 11.000 nach Russland entsandten nordkoreanischen Soldaten wurden demnach vermutlich 4.000 getötet oder verwundet. Zudem liefere Pjöngjang Moskau auch weiterhin Raketen, Artillerie und Munition für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

03.02 Uhr: Selenskyj ruft zu Zusammenhalt gegen Russland auf

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert die USA und andere westliche Verbündete auf, gegenüber Russland stark zu bleiben. Die kremlfreundlichen Kommentare Washingtons schwächten den Druck der USA auf Russland, so der ukrainische Präsident im Interview mit einer Gruppe europäischer Journalisten in Paris. Er habe sich bereit erklärt, die Waffenruhegespräche fortzusetzen, um eine Wiederaufnahme der US-Hilfe und des Informationsaustauschs zu gewährleisten. Russland habe jedoch zusätzliche Forderungen zur Umsetzung des Abkommens im Schwarzen Meer gestellt, wobei es vor allem darum gegangen sei, den Sanktionsdruck auf Moskau zu verringern, sagte er. "Sie stellen der amerikanischen Seite Bedingungen für Sanktionen. Wenn Amerika stark ist, stehen wir auf unserem eigenen Boden und verteidigen uns", so Selenskyj.

00.30 Uhr: Massiver russischer Drohnenangriff auf ukrainische Stadt Charkiw

Russische Streitkräfte haben am späten Mittwoch einen massiven Drohnenangriff auf Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, gestartet, bei dem neun Menschen verletzt wurden und erheblicher Schaden entstand. Wie Rettungsdienste über die Nachrichten-App Telegram mitteilten, wurden durch die Angriffe vier Brände im Stadtzentrum ausgelöst. Die Anschläge hätten schwere Gebäudeschäden verursacht, hieß es. Bürgermeister Igor Terechow sagte, es habe mindestens zwölf Drohnenangriffe auf die Stadt gegeben, die ein häufiges Ziel des russischen Militärs ist und etwa 30 Kilometer von der Grenze entfernt liegt.

00.59 Uhr: EU importiert wieder mehr Gas aus Russland

Trotz des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat die EU im vergangenen Jahr einem Bericht zufolge mehr Gas aus Russland importiert. Das Plus lag im Vergleich zu 2023 bei 18 Prozent, wie die Denkfabrik Ember errechnete. Berücksichtigt sind sowohl Gas, das durch Pipelines in die EU gelangte, als auch Flüssigerdgas (LNG). Besonders Italien, Tschechien und Frankreich haben Ember zufolge vermehrt Gas aus Russland bezogen. Bis 2027 will die Staatengemeinschaft kein Gas mehr aus Russland importieren, rechtlich bindend ist dieses Vorhaben jedoch nicht.