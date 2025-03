Ukraine-Ticker: Feuer auf russischem Militärstützpunkt

09.01 Uhr: Russland verhängt Ausnahmezustand in Engels nach ukrainischem Angriff

Russland verhängt den Ausnahmezustand im Bezirk Engels in der Region Saratow, nachdem eine ukrainische Drohne einen Militärflugplatz dort angegriffen hat. Der Flugplatz in der Nähe eines Stützpunkts für strategische Atombomber steht nach russischen Angaben im Flammen. Engels liegt etwa 700 Kilometer von der Front entfernt.

08.01 Uhr: Nach ukrainischem Angriff - Feuer auf einem russischen Stützpunkt

Nach einem ukrainischen Angriff brennt es russischen Angaben zufolge 700 Kilometer von der Front entfernt auf einem Flugplatz nahe eines russischen Stützpunkts für strategische Bomber. Der Gouverneur der Region Saratow, Roman Busargin, sagt, es habe einen Angriff auf die Stadt Engels gegeben habe, bei dem ein Flugplatz in Brand geraten sei. Anwohner in der Nähe seien evakuiert worden. Auf dem Stützpunkt in Engels sind schwere strategische Tupolew Tu-160-Atombomber stationiert. Das russische Verteidigungsministerium teilt mit, man habe 132 ukrainische Drohnen über sechs verschiedenen Regionen im Süden Russlands abgeschossen. Darunter seien 54 in der Region Saratow gewesen, in der die Engels-Basis liegt.

06.56 Uhr: Bislang größte Drohnenattacke im Süden Russlands gemeldet

Die südrussischen Städte Saratow und Engels sind nach Angaben der Regionalverwaltung Ziel des bislang größten Drohnenangriffs seit Beginn des Ukraine-Kriegs geworden. Bei der nächtlichen Attacke seien mehr als 30 Häuser beschädigt worden, teilte der Gouverneur der Region Saratow, Roman Busargin, laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass mit. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor mitgeteilt, dass im Verlauf der Nacht in verschiedenen Regionen des Landes mehr als 130 ukrainische Drohnen abgeschossen worden seien - mehr als 50 davon in Saratow, 40 in Woronesch sowie Dutzende weitere in den Regionen Belgorod, Rostow, Kursk, Lipezk und über der Schwarzmeer-Halbinsel Krim.

02.05 Uhr: Russland - Großbrand nach Drohnenangriff auf Öldepot noch nicht gelöscht

Die Behörden in der südrussischen Oblast Krasnodar melden, dass der Brand in einem Öldepot immer noch nicht gelöscht ist und weitere Feuerwehrleute zum Einsatzort beordert werden. "Spezialisten bekämpfen weiterhin das Feuer auf einer Fläche von 4.250 Quadratmetern", hieß es am späten Mittwochabend in einer Erklärung auf der Nachrichten-App Telegram. Das Feuer konzentrierte sich auf brennende Erdölprodukte rund um einen Tank und Absperrventile. Insgesamt 406 Feuerwehrleute seien im Einsatz. Die Verwaltung der Oblast teilte mit, dass 30 Mitarbeiter aus dem Depot evakuiert und der Betrieb eingestellt worden sei.

00.30 Uhr Frankreichs Präsident Macron spricht mit saudischem Prinzen bis Salman über Ukraine

Der französische Präsident Emmanuel Macron teilt mit, in einem Telefonat mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman über Friedensverhandlungen in der Ukraine gesprochen zu haben. Macron begrüßte die Jeddah-Initiative des Kronprinzen, die den Beginn der Verhandlungen ermöglichte. Beide hätten laut Macron auch über die neuen Angriffe Israels auf den Gazastreifen gesprochen und diese verurteilt. Macron sagte, dass er und der Kronprinz gemeinsam eine Konferenz über eine Zwei-Staaten-Lösung leiten werden, die dazu beitragen soll, "eine politische Perspektive für Israelis und Palästinenser wiederzubeleben".