Ukraine-Ticker: Pistorius in Kiew - Gespräche über Militärhilfe

6.02 Uhr: Pistorius in Kiew - Gespräche über weitere Militärhilfe

Verteidigungsminister Boris Pistorius ist zu politischen Gesprächen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Der SPD-Politiker sagte, er wolle sich über die Lage in der Ukraine informieren und mit Regierungsvertretern über weitere Militärhilfe für das von Russland angegriffene Land sprechen.

00.30 Uhr: Selenskyj - Russland greift nach Moldau und Rumänien

Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge will Russland den Süden seines Landes sowie die nahe gelegene Republik Moldau und Rumänien "ins Chaos stürzen und zerstören". "Drei Jahrzehnte lang hat Russland versucht, die Republik Moldau arm und instabil zu halten, um die volle Kontrolle über das Land zu erlangen. Wenn Europa dieses Jahr in der Republik Moldau verliert, wird es Russland ermutigen, sich noch mehr in die Angelegenheiten eurer Länder einzumischen und euch eure Ressourcen, eure Souveränität und sogar eure Geschichte wegzunehmen", sagte Selenskyj am Mittwoch auf Telegram.