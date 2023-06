Ukraine-Ticker: Selenskyj besucht Hochwasserregion bei Cherson

13.20 Uhr: Ukraine droht nach Staudamm-Bruch erheblicher Ernteausfall

Der Ukraine droht durch die Flutkatastrophe im Süden des Landes nach Angaben der Regierung ein mehrere Milliarden Tonnen schwerer Ernteausfall. Nach dem Bruch des Kachowka-Staudamms in dieser Woche seien Zehntausende Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche in der Südukraine überschwemmt worden, teilt das Agrarministerium mit. Zudem würden mindestens 500.000 Hektar Land ohne Bewässerung veröden. Auf den betroffenen Flächen würden hauptsächlich Gemüse, Melonen, Getreide und Ölsamen angebaut. Bei den überschwemmten Gebieten sei eine umfassende agrarökologische Bewertung des Bodenzustands erforderlich. In den meisten Fällen seien Spezialarbeiten zur Wiedernutzung nötig. Die Ukraine ist ein weltweit führender Erzeuger und Exporteur von Getreide und Ölsamen.

13.05 Uhr: Ukraine - Russische Armee wegen Staudamm-Bruch zu Rückzug gezwungen

Die durch den Bruch des Kachowka-Staudamms in der Südukraine verursachten Überschwemmungen haben die russischen Truppen laut ukrainischen Angaben zu einem größeren Rückzug gezwungen. Die russischen Streitkräfte hätten sich wegen der Wassermassen in der Region Cherson um fünf bis 15 Kilometer zurückziehen müssen, sagte eine ukrainische Militärsprecherin im Fernsehen. Dies habe den russischen Beschuss in der Region "praktisch halbiert".

13.00 Uhr: Ukraine - Stausee-Wasserstand vor gefährlichem Tiefpunkt

Der Wasserstand des Kachowkaer Stausees im Süden der Ukraine nähert sich den Behörden zufolge nach der Zerstörung des Damms einem gefährlichen Tiefpunkt. Ein weiteres Absinken drohe die Wasserversorgung der Kühlbecken für das nahe gelegene Kernkraftwerk Saporischschja und anderer Regionen zu beeinträchtigen, sagt der Leiter des staatlichen Betreibers des am gebrochenen Damm gelegenen Wasserkraftwerks, Ihor Syrota, im Fernsehen. Sein Unternehmen stehe für Reparaturarbeiten am Damm und dem Wasserkraftwerk bereit, sobald die russischen Truppen die östliche Seite des Dnipro verlassen hätten. Die UN-Atomaufsichtsbehörde IAEA hatte zuletzt mitgeteilt, dass Europas größtes Kernkraftwerk über genügend Wasser verfügt, um die Reaktoren für "mehrere Monate" aus einem Becken oberhalb des Stausees zu kühlen.

12.55 Uhr: Russland: UN-Gericht muss Klage der Ukraine abweisen

Im Verfahren vor dem höchsten UN-Gericht zur russischen Aggression in der Ukraine hat Russland alle Vorwürfe entschieden zurückgewiesen und eine Abweisung der Klage gefordert. Die Vorwürfe der Ukraine seien haltlos, sagte Botschafter Alexander Schulgin am Donnerstag vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Er sprach von "Propaganda und Lügen".

Das UN-Gericht befasst sich seit Dienstag mit einer Klage der Ukraine, die bereits 2017 eingereicht worden war, also lange vor der russischen Invasion im vergangenen Jahr. Nach Darstellung Kiews begann die Aggression 2014 im Donbass und auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Die aktuellen Ereignisse im Ukraine-Krieg prägen aber den Kontext der Anhörungen.

12.50 Uhr: Moskau macht Kiew vor Haager Strafgericht für Staudamm-Explosion verantwortlich

Auf Antrag Moskaus befasst sich der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) seit Donnerstag mit den Vorwürfen zur Beschädigung des Kachowka-Staudamms. Die Ukraine habe "nicht nur massive Artillerieangriffe auf den Staudamm (...) ausgeführt, sondern auch den Wasserstand des Kachowka-Beckens absichtlich auf ein kritisches Niveau gebracht", erklärte der russische Botschafter in den Niederlanden, Alexander Schulgin, nach Angaben des IStGH. Vorwürfe Kiews, Russland sei für die teilweise Zerstörung der Anlage im Süden der Ukraine verantwortlich, wies Moskau zurück. Belege für die Anschuldigungen legte er nicht vor. Ein Urteil des IStGH wird erst in einigen Monaten oder sogar Jahren erwartet.

12.45 Uhr: Kreml - Ukraine beschießt russische Rettungskräfte in Flutgebiet

Die Führung in Moskau wirft der Ukraine einen Beschuss russischer Rettungskräfte in dem südukrainischen Überschwemmungsgebiet nach dem Bruch des Kachowka-Staudamms vor. Das Präsidialamt legte allerdings keine unmittelbaren Beweise für seine Aussage vor. Sprecher Dmitri Peskow sagte zudem, dass Präsident Wladimir Putin derzeit keine Pläne für einen Besuch in dem Katastrophengebiet habe.

12.40 Uhr: Russland - Kein Zugang zu beschädigtem Teil von Ammoniak-Pipeline

Russland hat nach eigenen Angaben keinen Zugang zu dem beschädigten Teil der Togliatti-Odessa-Ammoniak-Pipeline. Man rechne auch nicht damit, einen Zugang zu erhalten, sagt Industrie- und Handelsminister Denis Manturow laut der Nachrichtenagentur Interfax. Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow bezeichnet die Beschädigung der Pipeline als einen erschwerenden Faktor, der "nur negative Auswirkungen" haben könne. Er bekräftigt die russische Forderung, dass eine Wiederinbetriebnahme der Pipeline von integraler Bedeutung für eine Verlängerung des Abkommens zur Transport von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer sei.

12.25 Uhr: Dammbruch hat fatale ökologische Folgen

Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms wird verheerende Folgen für die Natur haben. Die ukrainische Organisation Ecoaction fürchtet ein "Massensterben von Wasserorganismen - Fischen, Muscheln, Schalentieren, Mikroorganismen und Wasservegetation", aber auch von Nagetieren. Das werde auch die Wasserqualität beeinträchtigen.

Durch die Flut gelangen zudem Müll, Agrochemikalien und andere gefährliche Stoffe ins Wasser, Kläranlagen und Kanalisation funktionieren nicht mehr. Für Millionen Menschen könnte das Wasser knapp werden, Wüsten könnten entstehen. Am Staudamm wurde nicht nur ein Wasserkraftwerk betrieben, das jetzt ausfällt. Der Stausee lieferte auch das Kühlwasser für das Atomkraftwerk Saporischschja. Das könnte zu einem Verlust von etwa 13 Prozent der ukrainischen Stromerzeugungskapazität führen. Die Zerstörung des Staudamms könnte darüber hinaus die landwirtschaftliche Produktion stark einschränken - mit gravierenden Folgen weit über die Ukraine hinaus.

12.20 Uhr: Russland - Wasserstand im Nord-Krim-Kanal stabil

Trotz des Bruchs des Kachowka-Staudamms ist der Wasserstand im Nord-Krim-Kanal russischen Angaben zufolge stabil. Dies teilt der von Russland ernannte Gouverneur der annektierten Halbinsel Krim, Sergej Axjonow, mit. Die Wasserversorgung der Krim hängt zum großen Teil von dem Kanal ab, der von dem Kachowka-Stausee gespeist wird. Die Ukraine hatte den Kanal nach der Besetzung der Halbinsel durch Russland im Jahr 2014 blockiert, was zu jahrelanger akuter Wasserknappheit führte. Nach ihrem Einmarsch in der Ukraine im Februar 2022 haben die russischen Truppen die Kontrolle über den Damm und den Stausee übernommen.

11.25 Uhr: Gouverneur - Drei Tote bei russischem Angriff im Osten

Bei einem russischen Angriff auf den ostukrainischen Ort Ukrajinsk sind nach Angaben der Regionalregierung von Donezk drei Menschen getötet worden, darunter ein vierjähriger Junge. Fünf Menschen, darunter drei Kinder, seien zudem verletzt worden, als der Ort in der Nacht unter Beschuss genommen worden sei, teilt Gouverneur Pawlo Kirilenko auf Telegram mit. Zudem seien auch noch andere Teile der Region angegriffen worden. Dabei seien zwei Menschen verletzt worden.

11.15 Uhr: Russische Stellungen angeblich durch Wasserflut zerstört

Die russischen Truppen haben durch die Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Südukraine aus Sicht des Militärs in Kiew und von US-Experten Verluste hinnehmen müssen. Die Besatzer seien nicht vorbereitet gewesen auf die Folgen der Sprengung des Staudamms und hätten deshalb Soldaten, Ausrüstung und Militärtechnik verloren, teilte der Generalstab in Kiew mit. Es gebe Tote, Verletzte und Vermisste russische Soldaten. Auch Experten des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) stellten fest, dass durch die Fluten aus dem Stausee russische Verteidigungsstellungen in der Frontlinie vernichtet worden seien. Russland hält den Großteil des Gebiets Cherson besetzt. Entgegen der Einschätzung vieler internationaler Beobachter hat Moskau behauptet, Kiew habe den Staudamm gezielt zerstört.

10.55 Uhr: Am AKW Saporischschja wird Kühlwasser aus Stausee gepumpt

Am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja wird mit Hochdruck am Auffüllen der Kühlwasserreserven gearbeitet. Das sei nötig, falls infolge der Zerstörung des Kachowka-Staudamms und des Ablaufens riesiger Wassermengen bald kein Wasser mehr aus dem dahinter liegenden Reservoir gepumpt werden könne, teilte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, mit. Das von Russland besetzte Kraftwerk liegt am nördlichen Ende des Stausees.

10.30 Uhr: Selenskyj besucht überschwemmte Oblast Cherson

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die von Überschwemmungen betroffene Oblast Cherson im Süden des Landes besucht. Er habe dort über die Situation nach der Zerstörung des Kachowka-Staudammes beraten, teilt Selenskyj auf Telegram mit. "Viele wichtige Fragen wurden besprochen. Die operative Lage in der Region infolge der Katastrophe, die Evakuierung der Bevölkerung aus potenziellen Überschwemmungsgebieten, die Beseitigung der durch die Dammexplosion verursachten Notlage, die Organisation der Lebenserhaltung in den überschwemmten Gebieten", zählt er auf. Außerdem sei es um die Wiederherstellung des Ökosystems der Region und die operative militärische Lage gegangen.

10.15 Uhr: Behörden - Fünf Tote nach Staudamm-Bruch

Nach dem Bruch des Kachowka-Staudamms in der Südukraine sind in der nahe gelegenen Stadt Nowa Kachowka Behördenangaben zufolge fünf Menschen ums Leben gekommen. Das berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf den Bürgermeister der Stadt, die von Russland kontrolliert wird.

9.45 Uhr: Gouverneur - Lage in betroffenen Gebieten "extrem schwierig"

Die Überschwemmungen durch die teilweise Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Ukraine erstrecken sich nach ukrainischen Angaben auf eine Fläche von mehreren hundert Quadratkilometern. "600 Quadratkilometer der Region Cherson stehen unter Wasser, davon 32 Prozent am rechten Ufer und 68 Prozent am linken", von Russland kontrollierten Ufer des Dnipro, erklärte der Gouverneur der Region Cherson, Oleksandr Prokudin, in Onlinemedien. Die Lage in den von den Überschwemmungen betroffenen Gebieten bezeichnete Prokudin als "extrem schwierig". Trotz der Gefahr durch die Wassermassen und schweren russischen Beschusses gingen die Evakuierungen aus dem überfluteten Gebiet weiter.

09.30 Uhr: Zerstörter Staudamm - Wasser flutet weiter das Gebiet Cherson

Nach der Zerstörung des Kachowka-Damms im Kriegsgebiet Cherson im Süden der Ukraine fließen weiter Wassermassen aus dem Stausee ab. Der Wasserstand in dem See sei binnen 24 Stunden um einen Meter gesunken und liege mit Stand Donnerstagmorgen (7.00 Uhr MESZ) bei 13,05 Meter, teilte der staatliche Wasserkraftwerksbetreiber Ukrhydroenergo in Kiew mit. Das Mauerwerk nehme derweil immer größeren Schaden. Durch den zertrümmerten Staudamm fließt das Wasser im Moment ungehindert ab. Gemeinsam mit dem staatlichen Energieversorger Ukrenerho würden nun Maßnahmen ausgelotet, um die negativen Folgen durch die Schäden am Kachowka-Wasserkraftwerk zu mindern, teilte der Konzern weiter mit.

09.25 Uhr: Südafrikas Präsident bespricht mit Putin afrikanische Friedensinitiative

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa hat Russlands Staatschef Wladimir Putin in einem Telefonat über einen geplanten Friedensvorstoß afrikanischer Staats- und Regierungschefs informiert. Putin habe die Initiative begrüßt und seinen Wunsch zum Ausdruck gebracht, die Delegation aus Afrika zu empfangen, teilt das südafrikanische Präsidialamt mit. Ein Sprecher Ramaphosas hatte am Mittwoch gesagt, dass für den Besuch noch kein Datum festgesetzt worden sei. Im Mai hatte er der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, es werde damit gerechnet, dass die Delegation noch im Juni in die Ukraine und nach Russland reisen werde, um zu versuchen beide Seiten zur Einstellung der Feindseligkeiten zu bewegen. Auch über den geplanten Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg sprachen Ramaphosa und Putin in ihrem Telefonat, wie es es in der Erklärung des südafrikanischen Präsidialamts heißt.

09.20 Uhr: London - Heftige Kämpfe an verschiedenen Frontabschnitten

In der Ukraine wird nach Angaben britischer Geheimdienstexperten weiterhin an mehreren Frontabschnitten heftig gekämpft. Die Ukrainer behielten dabei in den meisten Gebieten die Initiative, hieß es im täglichen Geheimdienstbericht zum Krieg in der Ukraine des Verteidigungsministeriums in London. Die russischen Truppen seien wahrscheinlich angewiesen, so bald wie möglich zum Angriff überzugehen. So hätten tschetschenische Einheiten einen erfolglosen Versuch gemacht, den Ort Marjiwka nahe der Stadt Donezk einzunehmen.

Die Wasserstände seien nach dem Bruch des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine am Mittwoch weiter gestiegen, dürften aber im Laufe des Donnerstags zurückgehen, so die Mitteilung der Briten weiter. Beschuss habe die Evakuierung von Zivilisten in den Überschwemmungsgebieten erschwert.

08.33 Uhr: Bericht - Mehr als 14.000 Häuser überschwemmt

Russischen Angaben zufolge sind nach der Teil-Zerstörung des Kachowka-Staudamms bislang fast 4.300 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Mehr als 14.000 Häuser seien überschwemmt worden, erklärte die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf russische Sicherheitsdienste.

08.10 Uhr: Gouverneur - 600 Quadratkilometer der Region Cherson unter Wasser

Nach dem Bruch des Kachowka-Staudamms in der Südukraine stehen nach Angaben der Behörden rund 600 Quadratkilometer der Region Cherson unter Wasser. 68 Prozent davon lägen auf dem von Russland besetzten Ufer des Dnipro, teilt Regionalgouverneur Olexandr Prokudin über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Der durchschnittliche Wasserstand habe am Morgen bei 5,61 Metern gelegen.

06.30 Uhr: Rotes Kreuz warnt vor Minen nach Damm-Zerstörung

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat nach der teilweisen Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Ukraine auf die katastrophalen Auswirkungen auf die Lokalisierung von Landminen hingewiesen. "Wir wussten, wo die Gefahren waren", sagte Erik Tollefsen, Leiter der Abteilung für Waffen-Belastung beim IKRK. "Nun wissen wir es nicht mehr. Alles, was wir wissen, ist, dass sie irgendwo flussabwärts sind." Dies sei sehr beunruhigend sowohl für die betroffene Bevölkerung als auch "für all diejenigen, die kommen, um zu helfen".

05.50 Uhr: Frankreich verurteilt Angriff

Macron verurteilte den Angriff auf den Damm und sicherte der Ukraine schnelle Hilfe zu. "Wir werden in den allernächsten Stunden Hilfe schicken, um den unmittelbaren Bedarf zu decken", sagte Macron nach einem Telefonat mit Selenskyj. Wie der Élysée-Palast mitteilte, werde das Krisen- und Unterstützungszentrum des Außenministeriums schnell einen ersten Konvoi mit etwa zehn Tonnen der von den Ukrainern angeforderten Produkte im Bereich Gesundheit, Hygiene, Wasseraufbereitung und tragbare Tanks auf den Weg bringen.

04.46 Uhr: Pence - Ukraine braucht Unterstützung gegen Russland

Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence würde die Ukraine als Präsident der Vereinigten Staaten eigenen Worten zufolge weiterhin militärisch gegen Russland unterstützen. "Wir müssen den Menschen in der Ukraine die Fähigkeit geben, zu kämpfen", sagte Pence bei einer Fragestunde mit Bürgern im TV-Sender CNN. Dabei teilte er auch gegen seinen ehemaligen Chef, Ex-Präsident Donald Trump aus. Dieser habe Kremlchef Wladimir Putin bei dessen Einmarsch ein "Genie" genannt. "Ich kenne den Unterschied zwischen einem Genie und einem Kriegsverbrecher und ich weiß, wer im Krieg in der Ukraine gewinnen muss - und es sind die Menschen, die für ihre Freiheit und für die Wiederherstellung ihrer nationalen Souveränität in der Ukraine kämpfen", sagte Pence.

04.10 Uhr: Nato-Generalsekretär leitet Ukraine-Krisensitzung

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat für Donnerstag eine Dringlichkeitssitzung mit der Ukraine wegen der teilweisen Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Südukraine angesetzt. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba soll per Videoschalte an dem Treffen der Nato-Ukraine-Kommission teilnehmen. Kuleba zufolge findet die Sitzung auf seine Bitte hin statt.

01.11 Uhr: Weltbank - Schnellbewertung der Schäden nach Staudamm-Bruch

Die Weltbank will eigenen Angaben zufolge die Ukraine mit einer zügigen Einschätzung der durch die Fluten ausgelösten Schäden und des Bedarfs unter die Arme greifen. Die Zerstörung des Staudamms habe "viele sehr ernste Folgen für die Erbringung grundlegender Dienstleistungen und die Umwelt im Allgemeinen", schreibt Anna Bjerde, Geschäftsführerin Betrieb bei der Weltbank, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal erklärt ebenfalls auf Twitter, Bjerde habe ihm versichert, dass die Weltbank eine rasche Bewertung der Schäden und des Bedarfs vornehmen werde.

0.35 Uhr: Selenskyj bestreitet Sabotage der Nord-Stream-Pipelines

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Beteiligung seiner Regierung an den Sabotage-Aktionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 bestritten. "Ich bin Präsident und ich gebe entsprechende Befehle. Nichts dergleichen hat die Ukraine getan. Ich würde nie so handeln", sagte Selenskyj in einem Interview von "Bild", "Welt" und "Politico". Angesprochen auf einen entsprechenden Artikel der "Washington Post" forderte er Beweise für eine ukrainische Beteiligung. In dem am Dienstag veröffentlichten Artikel in der "Washington Post" hieß es, dass die US-Regierung drei Monate vor den Explosionen im September 2022 von einem europäischen Geheimdienst von einem entsprechenden Plan des ukrainischen Militärs erfahren habe.