Ukraine-Ticker: Ukraine – "Putins Feuerpause ist eine Farce"

12.22 Uhr: UN – Höchste Zahl ziviler Opfer in der Ukraine im April seit September

In der Ukraine sind im April mindestens 209 Zivilistinnen und Zivilisten im Zuge des russischen Angriffskriegs getötet worden. Weitere 1.146 Zivilisten hätten Verletzungen erlitten, teilte die UN-Mission zur Beobachtung der Menschenrechte in der Ukraine am Donnerstag in Kiew mit.

Damit sei der April der Monat mit der höchsten Gesamtzahl an zivilen Opfern seit September 2024 gewesen. In ihrem monatlichen Bericht über den Schutz der Zivilbevölkerung stellte die Mission außerdem fest, dass unter den Toten mindestens 19 Kinder gewesen seien. Weitere 78 Mädchen und Jungen hätten Verletzungen erlitten.

Einer der Hauptgründe für den starken Anstieg der zivilen Opfer sei der vermehrte russische Beschuss großer Städte mit ballistischen Raketen und Streumunition gewesen, hieß es. Russland hatte seine Großoffensive gegen die Ukraine im Februar 2022 gestartet.

12.02 Uhr: Ukrainischer Außenminister – Putins Feuerpause ist eine Farce

Russische Streitkräfte haben nach den Worten des ukrainischen Außenministers Andrij Sybiha wiederholt die von Präsident Wladimir Putin angekündigte dreitägige Feuerpause gebrochen. "Wie vorhersehbar erweist sich Putins 'Parade-Waffenruhe' als Farce", schreibt er auf X. "Die russischen Streitkräfte greifen weiterhin entlang der gesamten Frontlinie an."

11.03 Uhr: Ukraine meldet eine Tote bei russischem Angriff trotz Waffenruhe

Wenige Stunden nach Beginn der von Präsident Putin für die Ukraine verkündeten Feuerpause ist dort eine Frau bei einem russischen Gleitbombenangriff getötet worden. Die 55-Jährige sei in ihrem Haus in der Gemeinde Mykolajiwka in der Region Sumy ums Leben gekommen, teilte die ukrainische Staatsanwaltschaft mit. Ihr 24 Jahre alter Sohn habe Verletzungen erlitten. Etwa 30 Minuten später habe eine weitere Bombe zivile Einrichtungen in Woroschba getroffen und eine 70-Jährige verletzt.

10.35 Uhr: Luftalarm in sieben Regionen im Osten der Ukraine

Die Ukraine hat in sieben Regionen im Osten des Landes Luftalarm ausgerufen. Obwohl Russland eine Waffenruhe angekündigt habe, bestehe die Gefahr, dass es ballistische Raketen einsetze, teilt die ukrainische Luftwaffe mit.

10.26 Uhr: Litauen tritt aus Abkommen zum Verbot von Personenminen aus

Litauen tritt aus der Ottawa-Konvention zum Verbot von Personenminen aus. Das Parlament in Vilnius stimmt einem entsprechenden Antrag zu. Im April war bereits Lettland aus der Konvention ausgestiegen. Neben den beiden Ländern haben auch der dritte baltische Staat Estland sowie Polen und Finnland erklärt, dass sie wegen der militärischen Bedrohung durch Russland ebenfalls austreten wollen. Die fünf EU- und Nato-Mitglieder grenzen alle an Russland, das selbst kein Mitglied des Vertrags ist und bei der Invasion der Ukraine diesen Minentyp eingesetzt hat. Polen und die baltischen Staaten befürchten, dass Russland nach einem Ende des Ukraine-Krieges wieder aufrüsten und sie ins Visier nehmen könnte.

09.57 Uhr: Selenskyj zum 8. Mai – Das "Böse" muss "gemeinsam bekämpft" werden

Anlässlich des 80. Jahrestags des Ende des Zweiten Weltkriegs hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gefordert, das "Böse" gemeinsam zu bekämpfen. "Es muss gemeinsam bekämpft werden, mit Entschlossenheit und Kraft", sagte Selenskyj am Donnerstag in einer in Onlinediensten veröffentlichten Ansprache.

Selenskyjs Rede erfolgte wenige Stunden nach dem Inkrafttreten einer von Kreml-Chef Wladimir Putin einseitig angeordneten dreitägigen Waffenruhe im Angriffskrieg gegen die Ukraine anlässlich der Feierlichkeiten zum Weltkriegsende. Am Freitag findet in Moskau die große Militärparade zum Ende des Zweiten Weltkriegs statt, zu der mehr als 20 internationale Staats- und Regierungschefs erwartet werden.

Die Ukraine hatte der Waffenruhe nicht zugestimmt und sie als politisches Manöver bezeichnet. Kiew forderte stattdessen eine 30-tägige Feuerpause. In seiner Ansprache am Donnerstag verurteilte Selenskyj die in Moskau geplanten Feierlichkeiten als "Parade des Zynismus" und der "Lügen". Gleichzeitig betonte er die Hoffnung auf ein Kriegsende: "Jeder Besatzer verlässt letzten Endes unser Land. Das ist es, wofür wir heute kämpfen."

09.07 Uhr: Vergleichsweise ruhige Nacht nach Start Moskauer Waffenruhe

Nach dem Inkrafttreten der von Moskau angekündigten dreitägigen Feuerpause im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist die Nacht ohne die sonst üblichen massiven Drohnenangriffe verlaufen. Sowohl von ukrainischer als auch von russischer Seite fehlten am Morgen zunächst die Auflistungen der Attacken, nachdem es in der Nacht noch einzelne Berichte zu Luftalarm gegeben hatte. Über Schäden nach möglichen neuen Drohnenattacken war zunächst ebenfalls nichts bekannt.

Die von Kremlchef Wladimir Putin bis 10. Mai angesetzte Waffenruhe trat um Mitternacht (23.00 Uhr MESZ) in Kraft. Die Feuerpause soll 72 Stunden gelten bis Samstag um Mitternacht. Sie deckt damit die Tage ab, in denen Russland an den Sieg über Nazi-Deutschland und das Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 erinnert.

05.15 Uhr: Doch keine Feuerpause? Ukraine und Russland melden Angriffe

Trotz der von Kremlchef Putin verkündeten Feuerpause im russischen Angriffskrieg hat die ukrainische Luftwaffe in der Nacht zu Donnerstag weitere Bombenangriffe der gegnerischen Streitkräfte gemeldet. Russische Flugzeuge hätten wiederholt Lenkbomben über der Region Sumy abgeworfen, teilte die Luftwaffe am frühen Morgen auf Telegram mit. Sie warnte vor Luftaktivitäten in östlicher Richtung. Umgekehrt wurden auch aus der westrussischen Region Lipezk Drohnenalarm und nächtliche Angriffe gemeldet, wie Gouverneur Igor Artamonow auf Telegram bekanntgab. Die Angaben beider Kriegsparteien können nicht unabhängig überprüft werden.

03.22 Uhr: Putins dreitägige Waffenruhe in Kraft getreten - zurzeit Ruhe in Kiew

Die vom russischen Präsidenten Putin verkündete dreitägige Waffenruhe ist um Mitternacht Moskauer Zeit in Kraft getreten. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew und in anderen Großstädten der Ukraine ist es im Gegensatz zur Nacht davor zurzeit ruhig. Unklar ist, ob die Kämpfe an den Frontlinien auch vorübergehend eingestellt wurden. Ein Augenzeuge an der Front berichtete Reuters, er höre keine Kampfgeräusche.

02.31 Uhr: EU-Staaten arbeiten an neuem Paket mit Russland-Sanktionen

In der EU wird wegen des anhaltenden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ein 17. Sanktionspaket vorbereitet. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur diskutieren Vertreter der 27 Mitgliedstaaten seit Mitte dieser Woche über neue Vorschläge der Europäischen Kommission, die eine weitere Verschärfung des Vorgehens gegen die sogenannte russische Schattenflotte für den Transport von Öl und Ölprodukten vorsehen.

Zudem ist geplant, Dutzende weitere Unternehmen ins Visier zu nehmen, die an der Umgehung von bestehenden Sanktionen beteiligt sind oder die russische Rüstungsindustrie unterstützen. Darunter sind neben russischen etwa auch türkische und chinesische Firmen.

02.23 Uhr: Russland feuert während Putins Waffenruhe Lenkbomben ab

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe haben russische Flugzeuge Lenkbomben auf die Region Sumy im Norden der Ukraine abgefeuert. Die Bomben seien drei Stunden nach dem Eintreten der von Russlands Präsident Putin verkündeten dreitägigen Waffenruhe abgefeuert worden, teilt die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mit. Reuters konnte die Angaben nicht unabhängig überprüfen.

00.05 Uhr: Von Putin angeordnete dreitägige Waffenruhe in Kraft getreten

Die vom russischen Präsidenten Putin angeordnete dreitägige Ukraine-Waffenruhe ist russischen Medienberichten zufolge in Kraft getreten. Wie die Nachrichtenagentur Ria Nowosti unter Berufung auf den Kreml berichtete, trat die Feuerpause um Mitternacht (Ortszeit) anlässlich des 80. Jahrestags des "großen Siegs" in Kraft, also der Kapitulation Nazi-Deutschlands im Mai 1945. Die Waffenruhe soll demnach bis einschließlich Samstag dauern.