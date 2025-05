Ukraine-Ticker: Verletzte nach Drohnenangriff auf Saporischschja

12.10 Uhr: Scholz glaubt, dass US-Hilfe für Ukraine weitergeht

Der scheidende Kanzler Olaf Scholz zeigt sich optimistisch, dass die USA die Ukraine weiter militärisch unterstützen werden. "Ich bin ganz zuversichtlich, dass die Unterstützung der USA für die Ukraine nicht nachlässt", sagt der SPD-Politiker auf dem Kirchentag in Hannover.

09.30 Uhr: Zahl der Verletzten nach Angriff auf Saporischschja steigt

Bei dem russischen Angriff auf die südostukrainische Stadt Saporischschja sind den dortigen Behörden zufolge mehr als doppelt so viele Menschen verletzt worden wie zunächst angenommen. Regionalgouverneur Iwan Fjodorow beziffert die Zahl der Verletzten auf 29, nachdem zunächst von 14 die Rede war. Unter den Verwundeten sei auch ein Kind. Drei Menschen seien aus Trümmern geborgen worden, zwölf Personen würden im Krankenhaus behandelt. Fjodorow sagt im ukrainischen Fernsehen weiter, eine Werkstatt für Lokomotiven von Personenzügen sei bei den Angriffen so stark beschädigt worden, dass sie nicht mehr betrieben werden könne.

08.20 Uhr: Ukraine attackiert Ziele auf der Krim

Die Ukraine hat die von Russland 2014 annektierte Halbinsel Krim mit zahlreichen Drohnen angegriffen. Russische Medien und Anwohner berichteten von Flugabwehrfeuer und Explosionen in der Nähe von Luftwaffenstützpunkten. In der Hafenstadt Sewastopol herrschte nachts mehrmals Luftalarm. Angaben zu Schäden wurden nicht gemacht.

Das russische Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, es seien 121 feindliche Kampfdrohnen abgefangen worden, davon 89 über der Krim. Die Militärangaben sind nicht im Detail überprüfbar, sie vermitteln aber einen Eindruck von Ziel und Ausmaß der Angriffe.

07.35 Uhr: Ukraine meldet russische Angriffe mit 150 Drohnen

Russland hat die Ukraine in der Nacht nach Angaben des ukrainischen Militärs mit 150 Drohnen angegriffen. 64 Drohnen seien abgeschossen worden, 62 weitere hätten ihre Ziele vermutlich aufgrund elektronischer Störmaßnahmen nicht erreicht, teilt die Luftwaffe mit. Was mit den übrigen 24 Drohnen passierte, wurde nicht mitgeteilt. Zuvor hatten örtliche Behörden mehrere Verletzte bei einem Drohnenangriff auf die Stadt Saporischschja gemeldet.

06.23 Uhr: Rubio - USA wollen baldigen Durchbruch bei Ukraine-Gesprächen

US-Außenminister Rubio hat im Interview mit Fox News einen "echten Durchbruch" beim Thema Ukraine-Krieg gefordert. "Ich denke, wir wissen, wo die Ukraine steht, und wir wissen, wo Russland im Moment steht. Sie sind sich näher gekommen, aber sie sind immer noch weit voneinander entfernt", fügte er hinzu. Ohne echten Durchbruch werde US-Präsident Trump entscheiden müssen, wie viel Zeit er der Angelegenheit überhaupt noch widmen wolle, sagte Rubio.

01.30 Uhr: 14 Menschen nach Drohnenangriff auf Saporischschja verletzt

14 Menschen sind nach einem russischen Drohnenangriff auf die südöstliche ukrainische Stadt Saporischschja verletzt worden. Wie der Gouverneur der Region, Iwan Fjodorow, über Telegram berichtet, standen nach dem Angriff mehrere Gebäude in Brand. Ein unter Trümmern begrabener Mann sei lebend herausgezogen worden, sagte er. Neun Menschen würden im Krankenhaus behandelt, Tote habe es keine gegeben. Fjodorow zufolge haben die russischen Streitkräfte mindestens zehn Angriffe auf die Stadt geflogen, die sich gegen Privathäuser, Hochhäuser, Bildungseinrichtungen und Infrastrukturanlagen richteten.

01.00 Uhr: US-Vizepräsident Vance sieht baldiges Ende des Krieges

US-Vizepräsident JD Vance hat in einem Interview mit dem US-Sender Fox News erklärt, dass der Krieg in der Ukraine aus seiner Sicht nicht in absehbarer Zeit enden werde. Es liege nun an den Russen und Ukrainern, da jede Seite wisse, was die Bedingungen der anderen Seite für einen Frieden seien. "Es wird an ihnen liegen, eine Einigung zu erzielen und diesen brutalen, brutalen Konflikt zu beenden."