Ukraine-Ticker: Neun Tote und 63 Verletzte bei Angriff auf Kiew

06.50 Uhr: Neun Tote und 63 Verletzte bei Angriff auf Kiew

Bei einem russischen Raketen- und Drohnenangriff auf Kiew sind ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht auf Donnerstag neun Menschen getötet und 63 weitere verletzt worden. Darunter waren auch sechs Kinder, wie die Militärverwaltung der ukrainischen Hauptstadt auf ihrem Telegram-Kanal mitteilte. Tymur Tkatschenko, der Leiter der Militärverwaltung sagte, es seien auch Brände in mehreren Wohngebäuden gemeldet worden. Weitere Details lagen zunächst nicht vor. Am frühen Morgen hatten die Behörden in Kiew eine Luftalarm-Warnung herausgegeben. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP hörten Explosionen in der ganzen Stadt.

06.07 Uhr: Massive Angriffe im Osten der Ukraine

Im Osten der Ukraine nahmen die russischen Streitkräfte ukrainischen Behördenangaben zufolge am Donnerstag unter Beschuss. Der Bürgermeister von Charkiw, Igor Terechow, erklärte, dass die zweitgrößte Stadt des Landes von sieben Raketen getroffen worden sei. Später fügte er hinzu, dass "ein massiver Drohnenangriff" auf die Stadt im Gange sei. Die Bewohner forderte er auf, sich in Sicherheit zu bringen. Der ukrainische Präsidialamtschef Andrij Jermak erklärte am Donnerstag, Russland greife Kiew, Charkiw und andere Städte "in diesem Moment mit Raketen und Drohnen" an. "Putin zeigt nur den Wunsch zu töten", erklärte Jermak und forderte: "Die Angriffe auf Zivilisten müssen aufhören."

05.00 Uhr: Kiew erneut Ziel russischer Angriffe

Ukrainischen Angaben zufolge hat Russland in der Nacht die ukrainische Hauptstadt Kiew wieder mit Drohnen angegriffen. Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb auf Telegram, in mehreren Bezirken seien Wohnhäuser und Autos getroffen worden und in Brand geraten. Nach ukrainischen Angaben wurden mindestens zwei Menschen getötet und mehr als 50 verletzt.

01.11 Uhr: Trump zu Ukraine-Krieg - "Ich glaube, wir haben einen Deal mit Russland"

Bei den Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine ist Russland nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump bereit für eine Lösung. «Ich glaube, wir haben einen Deal mit Russland», sagte Trump in Washington. Ein Deal mit Selenskyj müsse noch geschlossen werden, ergänzte Trump. Er habe gedacht, mit Selenskyj werde es einfacher gehen, aber bisher sei es schwerer. Denn Selenskyj hatte erklärt, für die Ukraine sei es unanehmbar, auf die Krim zu verzichten.