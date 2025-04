Ukraine-Ticker: Tote bei russischem Drohnenangriff auf Dnipro

07.27 Uhr: Russland meldet Abschuss von 71 ukrainischen Drohnen

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht 71 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört. Betroffen seien sechs Oblaste in Russland, teilte das Ministerium mit. Allein 49 Drohnen seien über Kursk abgeschossen worden, das an die Ukraine grenzt. Auch über der Grenzregion Brjansk sowie über Orjol, Rjasan, Wladimir und Tula weiter im Landesinneren seien ukrainische Drohnen abgefangen worden.

05.59 Uhr: USA und Frankreich sprechen in Paris über Ukraine-Krieg

US-Außenminister Rubio und der Sondergesandte Wittkoff führen heute in Frankreich Gespräche über mögliche Auswege aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Nach Medienberichten soll Wittkoff als Gesandter von US-Präsident Trump mit dem französischen Staatschef Macron sprechen, während Außenminister Rubio seinen Kollegen Barrot trifft. Die Gespräche sollten "Präsident Trumps Ziel voranbringen, den russisch-ukrainischen Krieg zu beenden und das Blutvergießen zu stoppen", teilte das US-Außenministerium mit.

03.01 Uhr: Bundestag schließt Russland von Weltkriegsgedenken aus

Der Bundestag schließt die Botschafter von Russland und Belarus von der zentralen Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai aus. Dabei beruft sich die Parlamentsverwaltung auf eine Empfehlung des Auswärtigen Amts, in der von einer Einladung von Vertretern dieser beiden Länder zu solchen Gedenkveranstaltungen abgeraten wird. Gestern hatte bereits der ukrainische Botschafter, Oleksii Makeiev, die Teilnahme des russischen Botschafters an einer Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Schlacht auf den Seelower Höhen scharf kritisiert.

02.06 Uhr: Tote und Verletzte nach Drohnenangriffen auf Dnipro und Charkiw

Bei einem russischen Drohnenangriff sind laut ukrainischen Behörden in der südostukrainischen Stadt Dnipro zwei Menschen getötet und mindestens 16 verletzt worden. Der Gouverneur der Region Dnipropetrowsk, Serhij Lysak, teilt auf Telegram mit, eine junge und eine ältere Frau seien getötet worden. Zudem habe es 16 Verletzte gegeben, darunter drei Kinder im Alter von 11 und sechs Jahren und ein neun Monate altes Baby.

Der Bürgermeister von Dnipro, Borys Filatow, beziffert die Zahl der Verletzten auf Telegram auf 28. Der Drohnenangriff habe mehrere Brände ausgelöst. Indessen meldet der Gouverneur der Region Charkiw einen Raketenangriff auf die Stadt Izium. Dabei seien zwei Menschen verletzt worden.