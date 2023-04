Ukraine-Ticker: Kiew - Schlachtpläne trotz Dokumentenleck sicher

07.15 Uhr: Ukrainische Wirtschaft um über 29 Prozent eingebrochen

Die Wirtschaft der Ukraine ist 2022 im Zuge des russischen Angriffskriegs massiv eingebrochen. Wie das Statistikamt mitteilt, fiel das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vergangenen Jahr um 29,1 Prozent.

05.05 Uhr: Ukraine hält viele Kriegsgeheimnisse trotz Dokumentenleck für sicher

Nach der Veröffentlichung geheimer US-Informationen zum Krieg befürchtet die ukrainische Regierung keine negativen Auswirkungen auf Offensiven gegen die russischen Angriffstruppen. Denn Schlachtpläne und andere Daten zu Spezialoperationen seien nur einem sehr kleinen Kreis innerhalb der ukrainischen Führung bekannt, betonte Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar im ukrainischen Fernsehen. Das Risiko der Informationslecks sei also "sehr minimal" im Hinblick auf die wichtigsten Kriegsangelegenheiten.

03.48 Uhr: Moldau fordert zur Modernisierung der Streitkräfte Millionen-Hilfen

Die Republik Moldau will ihr Militär modernisieren. "Der Ausgangspunkt für eine Änderung der öffentlichen Meinung in Bezug auf die Entwicklung des Verteidigungssektors war natürlich der Schock vom Februar 2022", sagte Staatssekretär Valeriu Mija auf einem Forum zur nationalen Sicherheit in der Hauptstadt Chisinau. Die "Zeit der Romantik mit dem Traum vom ewigen Frieden" sei vorbei, sagte er mit Blick auf den Ukrainekrieg. "Unserer Meinung nach werden 250 Millionen Euro für die Modernisierung der Streitkräfte benötigt."

00.30 Uhr: Washington und Kiew fordern weitere internationale Finanzhilfe für Ukraine

Die US-Regierung hat die Weltgemeinschaft dazu aufgerufen, bei der finanziellen Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine nicht nachzulassen. "Die Unterstützung der Ukraine ist eine gemeinsame Anstrengung", mahnte US-Finanzministerin Janet Yellen in Washington bei der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank. "Wir begrüßen die Bemühungen unserer Verbündeten und Partner, umfangreiche (...) und rechtzeitige Hilfe zu leisten", sagte Yellen und forderte alle auf, "dies auch weiterhin zu tun". Auch die Ukraine machte angesichts einer milliardenschweren Finanzierungslücke Druck, notwendige Hilfen schnell bereitzustellen.