Faktenfuchs: Erfundene Kokain-Vorwürfe gegen Macron und Merz

Unbelegte Drogen-Vorwürfe schon lange Teil der prorussischen Propaganda

Die falsche Unterstellung, die Staatschefs versuchten hier Drogenkonsum zu vertuschen, passt in das Bild, das prorussische Propaganda seit Langem zu zeichnen versucht. Narrative rund um Drogenkonsum werden von der russischen Propaganda seit Jahren eingesetzt, um die Ukraine und insbesondere den Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu diskreditieren, wie Julia Smirnova vom Center für Monitoring und Analyse (CeMAS) dem Faktenfinder der "Tagesschau" erklärte.

Die Methode und das Ziel dahinter: "Dabei werden in unterschiedlichen Variationen Falschbehauptungen wiederholt, die Selenskyj ständig in Verbindung mit einem Thema (Drogen) bringen, was starke negative Emotionen beim Zielpublikum hervorrufen soll."

Außerdem solle Selenskyj damit als nicht zurechnungsfähig dargestellt werden. Die Falschbehauptungen über Selenskyj wurden Smirnova zufolge in der Vergangenheit mit manipulierten und aus dem Kontext gerissenen Videos und Bildern vermeintlich belegt. "Diesem Muster folgt auch die Falschbehauptung über Merz, Macron und Starmer: die westlichen Staatschefs sollen damit diskreditiert und als nicht vertrauenswürdig dargestellt werden", sagt Smirnova.

Fazit

Auf Fotos und Videos, die Friedrich Merz, Emmanuel Macron und Keir Starmer im Zug nach Kiew zeigen, sind ein zerknülltes Taschentuch und ein Stäbchen zu sehen. Zweiteres ist wohl zum Umrühren für ein Getränk oder zum Aufspießen von Essen gedacht.

Vor allem prorussische Accounts verbreiten hingegen die Falschinformation, es handle sich um ein Päckchen mit Kokain sowie einen kleinen Löffel zum Konsumieren der Droge. Solche Lügen sollen die Regierungschefs diskreditieren.